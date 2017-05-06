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Собянин поздравил участников кадетского парада и москвичей с наступающим Днем Победы

Общество
6 мая, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Мэр также поздравил ветеранов и москвичей с Днем Святого Георгия Победоносца и с Днем флага и герба города

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил участников кадетского парада и москвичей с наступающим Днем Победы и вручил благодарственные письма мэра победителям городского конкурса "Лучший кадетский класс".

Мэр также поздравил ветеранов и москвичей с Днем Святого Георгия Победоносца - небесного покровителя Москвы - и с Днем флага и герба города, который отмечается 6 мая.

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"Ваш победный путь - это история о том, что нет ничего священнее защиты отечества, нет ничего сильнее правды и добра, нет ничего счастливее возвращения домой, нет ничего важнее сохранения исторической памяти и традиций нашего народа", - сказал Собянин, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны.

До начала мероприятия около пяти тысяч московских школьников стали участниками интерактивного урока "История Победы", который прошел в Центральном музее Великой Отечественной войны. Почетными гостями кадетского парада помимо мэра стали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и ветераны Великой Отечественной войны. Всего на парад кадетов пришли около 20 тысяч человек, а в самом параде приняли участие 2,5 тысячи московских кадетов.

Традиционно кадеты города становятся участниками патриотических мероприятий, среди которых торжественный марш на Красной площади 7 ноября и всероссийская вахта памяти - почетный караул у Вечного огня на Поклонной горе.

В настоящий момент в российской столице действуют 116 кадетских классов, всего в Москве кадетское образование получают 12 тысяч человек.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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