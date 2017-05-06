В Ереване почтили память воинов Великой Отечественной войны

ЕРЕВАН, 6 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Представители общественности, проживающие в Армении граждане РФ и ветераны возложили венки и цветы на могилы воинов Великой Отечественной войны, умерших в госпиталях в Армении от ранений, полученных на фронте, на центральном кладбище Еревана.

На этом участке похоронены 520 солдат и офицеров, здесь в 1985 году был установлен памятник. В памятной церемонии приняли участие сотрудники посольства России, военного представительства при посольстве РФ, представительства Россотрудничества, организаций соотечественников.

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"В Армении, где хорошо знают цену Великой Победы, очень бережно относятся к памяти погибших в Великой Отечественной войне", - сказал советник посольства России в республике Олег Шаповалов.

7 мая в Ереване состоится забег, посвященный годовщине Великой Победы. 9 мая в парке "Победа" столицы Армении пройдет традиционное возложение венков к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

Прах Неизвестного солдата был доставлен сюда из братской могилы близ города Малгобек Чечено-Ингушетии и перезахоронен 9 мая 1970 года. Именно у Малгобека 17 октября 1942 года в кровопролитных боях получила боевое крещение 89-я Армянская стрелковая дивизия Красной Армии, 1 января 1943 года освободившая этот город, а впоследствии названная Таманской. Здесь горит Вечный огонь. У мемориала высится памятник "Мать-Армения", в постаменте которого расположен музей военной истории Министерства обороны Армении.

На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов воевали около 600 тысяч армян, погибли свыше 300 тысяч человек, напомнил председатель комитета ветеранов войны и Вооруженных Сил Армении полковник в отставке Петрос Петросян. За проявленные мужество и отвагу 103 представителя армянского народа и уроженца Армении удостоены звания Героя Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и Маршал Советского Союза Иван Баграмян удостоены этого высшего звания дважды. 27 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Около 100 тысяч представителей зарубежной армянской диаспоры участвовали в движении Сопротивления, воевали в составе армий союзников.