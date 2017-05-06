Более 4 тыс. человек пробежали эстафету в Петербурге, посвященную годовщине Победы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Более четырех тысяч человек приняли участие в легкоатлетической "Звездной эстафете" в Петербурге, посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в субботу ТАСС представитель комитета по физической культуре и спорту правительства города Василий Коротаев.
"Всего сегодня в "Звездной эстафете" приняли участие более 4 тысяч петербуржцев: 273 команды по 15 человек, из них 195 команд средних школ", - сказал собеседник агентства.
В этом году маршрут эстафеты длиной в 6,3 км прошел через Дворцовую площадь, Певческую площадь, набережную реки Мойки, Круглый переулок, Аптекарский переулок и Миллионную улицу.
Традиционная легкоатлетическая "Звездная эстафета" проводится в городе на Неве с 1946 года. Первая дистанция эстафеты была проложена по улицам и проспектам Ленинграда, которыми в 1945 году возвращались в город воины-победители после парада Победы в Москве. С этого времени эстафета, "лучи" которой стягивались из разных районов Ленинграда в центр на Дворцовую площадь, стала называться "Звездной".