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На базе скаутов в Хайфе состоялась историческая акция, посвященная Дню Победы

Общество
6 мая, 15:14 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

В отряде "Цофим" были открыты тематические станции, каждая из которых была посвящена одному году Великой Отечественной войны

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Молодежное движение "Цофим" и Российский культурный центр в Тель-Авиве (РКЦ) при поддержке Генконсульства РФ в городе Хайфа на севере Израиля провели в субботу совместную историческую акцию, посвященную Дню Победы. Мероприятие прошло на базе скаутов "Цофим" в Хайфе.

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"В отряде "Цофим" были открыты тематические станции, каждая из которых была посвящена одному году Великой Отечественной войны", - рассказала ТАСС директор РКЦ Наталья Якимчук. По ее словам, на станции 1941 года - самого тяжелого периода войны - была развернута выставка плакатов и военной фотохроники того трагического года. "1942 год был представлен станцией "Военно-полевая почта", где дети и взрослые учились складывать фронтовые треугольники и писали поздравительные письма ветеранам войны, которые не смогли приехать на праздник, - рассказала Якимчук. - На станции 1943 года прошли мастер-классы скаутов по подготовке походного снаряжения, 1944 год был представлен полевой кухней, где гостям предлагали фронтовую солдатскую гречневую кашу".

Якимчук также сообщила, что "на станции 1945 года состоялась встреча участников израильского молодежного движения с проживающими в Израиле ветеранами" Великой Отечественной войны. "Каждый из ветеранов рассказал свою историю, после чего они ответили на вопросы скаутов, которые были заданы как на русском, так и на иврите", - добавила она. По словам директора РКЦ, "Цофим" является "самой многочисленной в Израиле международной скаутской организацией, многие дети не говорят на русском языке".

Затем в амфитеатре Музея науки и техники Хайфы состоялся праздничный концерт. Ветеранов с Праздником Победу поздравили дипломаты из России и Израиля, городские властей Хайфы, перед скаутами выступили представители ветеранских организаций.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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