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В Москве завершилась согласованная акция оппозиции

Общество
6 мая, 15:03 дата обновления: 6 мая, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

В ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что на митинг пришли около 1000 человек

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Согласованный митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился, передает корр. ТАСС.

В акции приняли участие представители различных партий и гражданские активисты с баннерами и флагами своих движений и организаций, выступили организаторы мероприятия. В настоящее время собравшиеся расходятся. Как передает корр. ТАСС, нарушений правопорядка и инцидентов не было.

Ранее в ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что на митинг пришли около 1000 человек. Это в 10 раз меньше заявленного организаторами числа участников.

Сегодняшняя акция была посвящена пятилетней годовщине событий 6 мая на Болотной площади, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. Тогда за противоправные действия были задержаны более 400 человек.

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