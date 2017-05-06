В Москве завершилась согласованная акция оппозиции

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Согласованный митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился, передает корр. ТАСС.
В акции приняли участие представители различных партий и гражданские активисты с баннерами и флагами своих движений и организаций, выступили организаторы мероприятия. В настоящее время собравшиеся расходятся. Как передает корр. ТАСС, нарушений правопорядка и инцидентов не было.
Ранее в ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что на митинг пришли около 1000 человек. Это в 10 раз меньше заявленного организаторами числа участников.
Сегодняшняя акция была посвящена пятилетней годовщине событий 6 мая на Болотной площади, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. Тогда за противоправные действия были задержаны более 400 человек.