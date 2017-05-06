Останки 117 бойцов Красной Армии перезахоронены в Орловской области

ОРЕЛ, 6 мая. /ТАСС/. Останки 117 бойцов Красной Армии, найденные в Орловской области поисковиками из 16 регионов России, перезахоронены в Болховском районе. Об этом сообщили ТАСС в администрации региона.

"Участие в первом этапе "Вахты Памяти-2017" в Орловской области приняли поисковые отряды из 16 регионов России. Поисковикам с 21 апреля по 2 мая обнаружить останки 117 бойцов. Сегодня всех воинов торжественно перезахоронили на Кривцовском воинском мемориале в Болховском районе", - уточнили в администрации.

С конца апреля 885 участников поисковых отрядов работали в Болховском, Дмитровском, Колпнянском, Кромском, Ливенском, Мценском, Орловском и Троснянском районах региона. Но, как отметил на церемонии перезахоронения губернатор Орловской области Вадим Потомский, основным местом работы поисковых отрядов стала именно болховская земля. "Именно тут с 1941 года по 1943 год шли самые кровопролитные бои, и сравнительно недавно стало известно, что тут на одном из направлений отмечались одни из самых больших суточных потерь Красной Армии. Как потом оказалось, потери тут были гораздо больше, чем в битве за Берлин", - сказал Потомский.

Обращаясь к участникам поисковых отрядов, он заявил, что проводимая ими работа - яркий пример высокой гражданской ответственности и истинного патриотизма. "Мы будем и дальше поддерживать поисковое движение, создавать условия для развития этой работы среди молодежи, создавать условия для достойной жизни ветеранов, тружеников тыла, детей войны", - добавил губернатор.

Поисковики приедут в Орел еще дважды

Первый этап "Вахты памяти" в Орловской области закончится 9 мая. Продолжать поисковые работы будут отряды из Архангельской, Белгородской, Брянской, Курганской, Курской, Московской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. До конца года в регионе пройдут еще два этапа всероссийской акции, на которые также съедутся поисковики со всей страны.

Как добавили в администрации, в прошлом году поисковики нашли в регионе в местах боев Великой Отечественной останки 214 бойцов, удалось установить имени только четырех. Все воины были перезахоронены.

"Вахта памяти" - всероссийская акция, цель которой - отыскать незахороненных солдат, погибших в боях в Великую Отечественную войну, перезахоронить их, почтив память воинов. Впервые эта акция прошла в 1988 году, когда Минобороны СССР и ЦК ВЛКСМ приняли совместное постановление о начале акции по розыску и перезахоронению павших защитников Отечества, с участием групп волонтеров.