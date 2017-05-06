Митрополит Иларион поддержал идею запрета работы магазинов в воскресенье

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион поддерживает озвученную в Совете Федерации идею ограничить время работы гипермаркетов. Об этом он заявил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье - день, когда они в храм идут. Утром они идут в храм, потом они проводят время в кругу семьи. Может быть, одна из причин почему так много семей разрушается у нас в том, что у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом", - сказал он.

Митрополит Иларион отметил, что люди, занятые в торговле, также лишаются возможности пойти в воскресенье в храм, побыть со своей семьей. "Этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, он превращает людей в роботов", - считает он.

"Идея вернуть людям воскресенье правильная. Я вижу, как в западных странах она оказывает благотворное действие на людей . Просто люди свой график перестраивают. Обычно закупать продукты ездят по субботам , а воскресенье оставляют для церкви и для семьи", - отметил митрополит.

31 марта первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский сообщил о разработке парламентариями проекта закона, ограничивающего время работы гипермаркетов в России. Ограничения могут затронуть выходные дни: в субботу предлагается запретить гипермаркетам работать после 16:00, в воскресенье предлагается не работать вообще, а в будни - строго до 21:00.