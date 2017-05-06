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В КЧР открылся второй этап масштабного фестиваля "Мир-Домбай-Май"

Общество
6 мая, 16:21 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 6, мая. /ТАСС

В рамках второго этапа особое внимание будет уделено празднованию Дня Победы

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ЧЕРКЕССК, 6 мая. /ТАСС/. Второй этап масштабного фестиваля, в рамках которого для гостей курорта Домбай подготовлены увлекательные экскурсии, семейные квесты, спортивные и культурные мероприятия, открылся в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

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"Второй этап фестиваля "Мир-Домбай-Май", официально открывшего 29 апреля летний сезон на курорте, пройдет с 6 по 9 мая. Главным событием первого дня стала приключенческая командная игра "Охотники за удачей", вечером участников фестиваля ждет интересная концертная программа", - уточнили в оргкомитете.

В рамках второго этапа особое внимание будет уделено празднованию Дня Победы. В частности, для детей запланирован мастер-класс по изготовлению поделок к 9 мая, все желающие также смогут принять участие в викторине "Победителям Слава!" и спортивном мероприятии "Спасибо за мир!". Каждое утро гостей Домбая ожидает динамичная зарядка с профессиональными тренерами и хореографами, а в течение дня - творческие конкурсы, квесты и викторины. В программе фестиваля также экскурсии по местам боевой славы и достопримечательностям Карачаево-Черкесии.

"Участники фестиваля 7 мая смогут посетить астрофизическую обсерваторию в Архызе, на следующий день посмотреть Сентинский и Шоанинский храмы, датируемые Х веком, а 9 мая будет организована экскурсия в Гоначхирское ущелье, где в 1942 году шли бои за Клухорский перевал", - уточнили в оргкомитете фестиваля.

В мероприятиях первого этапа фестиваля "Мир-Домбай-Май" с 29 по 2 мая, по данным организаторов, приняли участие около 600 человек.

Инициаторы фестиваля - Карачаево-Черкесская региональная общественная организация "Центр содействия развитию туризма и спорта" и Международная академия горного туризма (МАГТУР).

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