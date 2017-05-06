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Евкуров: празднование 9 мая в Ингушетии пройдет без усиления мер безопасности

Общество
6 мая, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Юнус-Бек Евкуров отметил, что в республике "по безопасности все стабильно"

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные к 9 мая, пройдут в Ингушетии без дополнительного усиления мер безопасности, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров в эфире телеканала "Россия 24".

"По безопасности все стабильно, и органы правоохранительного порядка, и органы местных самоуправлений, и органы власти республики работают в обычном режиме. И первомайские праздники прошли хорошо, и к 9 мая в таком же режиме подойдем", - заявил он.

Глава Ингушетии отметил, что в годы Великой Отечественной войны более 3 тыс. уроженцев республики, относившихся к репрессированным народам, сменили имена и фамилии, чтобы иметь возможность уйти на фронт. "Из 97-тысячного населения, вот - цифру посмотрите, на фронт ушли 21,67 тыс. уроженцев Ингушетии", - пояснил Евкуров.

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