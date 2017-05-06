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На президентских выборах намерена голосовать 101-летняя француженка

Общество
6 мая, 18:12 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Будущий глава государства станет на веку Женевьев Кальро 17-м по счету

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ПАРИЖ, 6 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Гражданка Франции Женевьев Кальро, которой в субботу исполнился 101 год, намерена принять участие в голосовании 7 мая на выборах президента страны. Будущий глава государства станет на ее веку 17-м по счету. Об этом сообщила радиостанция RTL.

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Кальро родилась еще во времена президентства Раймона Пуанкаре (1913-1920 годы). Она рассказала, что впервые в жизни голосовала, когда ей было 29 лет. "Это было первое голосование для женщин в 1945 году, тогда у меня родилась дочка, и это было гораздо важнее выборов. Но сейчас проголосовать очень просто", - считает Кальро.

"Я являюсь борцом. Всю свою жизнь я борюсь - то за одно, то за другое", - рассказала она, добавив, что и сейчас не упустит шанс своим голосом изменить положение страны к лучшему.

Кальро живет во французской коммуне Сан-Оле (департамент Дордонь). Она занимается садоводством и рассчитывает в ближайшее время завершить написание своего шестого романа.

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