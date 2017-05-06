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Евкуров: пятеро бывших боевиков ИГ возвращены к мирной жизни в Ингушетии

Общество
6 мая, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Глава республики Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что "попытки снова ухода в эту структуру у них уже нет"

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пятеро из семи боевиков, воевавших на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и вернувшихся в Ингушению, адаптированы к мирной жизни. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава республики Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, в Ингушетии "из зафиксированных, которые сегодня якобы находятся в Сирии" - 123 человека. "Из них только подтвержденных, что мы знаем, что они там находятся, в том числе и с учетом уже уничтоженных, об этом тоже есть информация - это 67 человек", - сказал Евкуров.

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"Ну и вернувшиеся, которые пытались дальше продолжать преступные действия - это семь человек. Двое из них уничтожены, остальные сами пришли с повинной, сами признались, мы их адаптировали и отслеживаем", - отметил он, добавив, что "попытки снова ухода в эту структуру у них уже нет".

По словам Евкурова, работа с возвращающимися из рядов ИГ в республики Северного Кавказа и с их семьями ведется во всех регионах. "Я когда с родителями разговариваю, я понимаю прекрасно, что ни папа, ни мама не признают, что их сын виноват в чем-то. Но при этом я всегда им стараюсь сказать, что по вашему умолчанию это все происходит. Вы хотя бы там внутри себя беседы какие-то проводите", - рассказал глава Ингушетии.

Также глава республики отметил, что не является сторонником того, чтобы "лишать гражданства тех, кто хочет вернуться домой, тех, кто хочет адаптироваться, тех, кто признает свою ошибку".

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