Памятник Неизвестному солдату открыли под Псковом на границе с Латвией

ПСКОВ, 6 мая. /ТАСС/. Памятник Неизвестному солдату на воинском мемориале, где захоронены 95 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, открыт в деревне Гавры Псковской области, в 5 км от российско-латышской границы. Среди тех, кто пришел отдать почести, есть родственники покоящихся здесь героев войны, сообщил ТАСС представитель регионального Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

"Открытие произошло при большом скоплении людей. Среди них - дети и родители захороненных здесь бойцов", - сказал он, отметив, что монумент высотой около 3 метров будет хорошо виден проезжающим по международной трассе Санкт-Петербург - Каунас.

По словам Голышева, воинское захоронение, существующее в Гаврах, было создано в 1957 году. Спустя 60 лет по инициативе РВИО и просьбам местных жителей здесь решено установить скульптурную композицию из фигуры солдата на постаменте и двух пилонов. В канун Дня Победы мемориал обновили, высадили деревья и кустарники.

Участники церемонии выступили на торжественно-траурном митинге, возложили к подножию нового монумента венки и цветы, в завершении прозвучал оружейный салют. В мероприятии приняли участие жители деревни, поисковики, губернатор Псковской области Андрей Турчак, депутат Госдумы Елена Бибикова, заместитель председателя РВИО Петр Поройков, представители областной ветеранской организации, Псковского погрануправления, школьники.

По данным историков, 20-23 июля 1944 года в боях на территории Гавровской волости погибли воины разных частей и соединений 111-го стрелкового корпуса и приданных частей: 288-й Дновской, 321-й, 225-й, 229-й Одерской дивизий, 122-й танковой бригады, 12-й Рижской саперной бригады. Саперы в эти дни в боях часто выступали в качестве десанта.

Как сообщили в РВИО, 7 мая памятник Советскому солдату будет также открыт в Демянском районе Новгородской области, 8 мая - в мемориальном комплексе "Кумженская роща" в Ростове-на-Дону. Программа РВИО по благоустройству, восстановлению и созданию единообразных памятников павшим на полях сражений Великой Отечественной войны действует с 2014 года. За это время были открыты 23 мемориала в Астраханской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Свердловской, Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае, Мордовии и провозглашенной ДНР.