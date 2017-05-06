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Участники автопробега по случаю Дня Победы прибыли в американский Сент-Питерсберг

Общество
6 мая, 18:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
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НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Участники автопробега по случаю Дня Победы 6 мая прибыли в американский город Сент-Питерсбург (штат Флорида). Об этом сообщил ТАСС организатор акции - директор Русско-американского общественного центра Орландо Михаил Фарфел.

"В центре города пройдет "Бессмертный полк", мини-концерт, потом машины проследуют через весь город с флагами в город Ларго", - сказал он. Фарфел указал, что в автопробеге под названием "Эстафета памяти-2017" в настоящее время участвуют 10 машин. Они выдвинулись в пятницу из Орландо (штат Флорида), после Ларго они отправятся в город Таллахасси.

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Автопробег, организованный Русско-американским общественным центром, в общей сложности, пройдет по семи городам во Флориде и завершится в Майами 9 мая концертом, на него приглашены 18 ветеранов. Участники акции преодолеют почти 2 тыс. км. В Таллахасси они возложат венок к мемориалу памяти жертв Второй мировой войны.

Как сообщил ранее Фарфел, 5 мая в Орландо около 100 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". В колонне были три советских ветерана Великой Отечественной войны.

Русско-американский общественный центр Флориды в 2015 году провел продолжавшийся около недели автопробег, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию встречи советских и американских войск на Эльбе. Автомобильная колонна тогда преодолела путь примерно в 3,2 тыс. км, проследовав, в частности, через штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, Вирджиния, а также столичный округ Колумбия.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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