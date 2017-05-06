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На Болотной площади в Москве задержаны семь нарушителей правопорядка

Общество
6 мая, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

На троих граждан составили административные протоколы, с остальными провели профилактическую беседу

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на Болотной площади в Москве семь человек за нарушение правопорядка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"На Болотной площади за нарушение общественного порядка было задержано и доставлено в ОМВД России по району Хамовники семь человек", - сказали в главке.

На троих граждан составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". С остальными задержанными была проведена профилактическая беседа, после чего они были отпущены, добавили в ГУ МВД.

В субботу на проспекте Академика Сахарова в столице прошел согласованный митинг оппозиции. В нем приняли участие около 1 тыс. человек. Акция была посвящена пятилетней годовщине событий 6 мая на Болотной площади.

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