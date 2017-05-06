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Папа Франциск благословил новобранцев Швейцарской гвардии Ватикана

Общество
6 мая, 18:59 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Понтифик призвал их к "профессиональному совершенствованию, к открытому и терпеливому служению паломникам"

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ВАТИКАН, 6 мая. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск встретился сегодня в Клементийском зале апостольского дворца Ватикана с новобранцами Швейцарской гвардии, с их командирами и родственниками.

Как сообщает служба печати Святого престола, в своем обращении к гостям понтифик напомнил, что "история Швейцарской гвардии хранит героические страницы самопожертвования, и теперешние "солдаты Христа", приносящие присягу верности папе римскому и церкви, открыты свидетельству силы веры". Римский первосвященник призвал новобранцев к "профессиональному совершенствованию, к открытому и терпеливому служению паломникам".

Присяга новобранцев в Ватикане проходит ежегодно 6 мая в память о гибели в этот день в 1527 году 147 гвардейцев, защищавших Папу Климента VII.

Швейцарским гвардейцам вновь пришлось взяться за оружие в 1944 году, когда нацистские войска вошли в Рим. Гвардейцы понтифика заняли круговую оборону и заявили, что не сдадут папский город и будут сражаться до последней капли крови. Командование Вермахта отдало войскам приказ не занимать Ватикан: за время оккупации ни один немецкий солдат не ступил на территорию града-государства. То же относится и к загородной папской резиденции Кастель-Гандольфо, где под защитой швейцарских гвардейцев нашли убежище раненые партизаны и члены еврейской общины.

В наши дни швейцарские гвардейцы (110 человек), как записано в уставе, несут службу "по обеспечению безопасности священной персоны папы и его резиденции". С 2015 года гвардию Ватикана возглавляет 35-й командир Кристоф Граф из Люцерна. Именно он проводит сегодня церемонию присяги новобранцев в ватиканском дворе Св. Дамаса.

Как отмечают обозреватели, Франциск, сторонник тезиса "Бедная церковь для бедных людей" своими реформами не упразднил гвардию, но практически ограничил ее задачи декоративными и церемониальными функциями. Он возложил обязанности по обеспечению безопасности священнослужителей и паломников на Ватиканскую жандармерию.

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