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Ставропольцы совершили массовое восхождение на гору Бештау в честь Дня Победы

Общество
6 мая, 20:18 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 6, мая. /ТАСС

В патриотической акции приняли участие более 7 тыс. человек

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ПЯТИГОРСК, 6 мая. /ТАСС/. Массовое восхождение на высочайшую вершину Кавказских Минеральных Вод совершили ставропольцы в честь Дня Победы. Как сообщает пресс-служба администрации Железноводска, в покорении Бештау и патриотических акциях приняли участие более 7 тыс. человек.

"Покорив Бештау и развернув на вершине копию Знамени Победы и гигантскую Георгиевскую ленточку, мы в очередной раз вспоминаем подвиг наших дедов, которые своим героизмом доказали, что мы народ - победитель", - сказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Власти и спасатели обеспечивали безопасность восхождения, на особо крутых участках были натянуты страховочные веревки. По завершении акции всех участников внизу ждали солдатская каша, приготовленная в полевой кухне, чай со сладостями и песни военных лет.

Инициатором патриотической акции стал депутат краевой Думы Игорь Николаев. Ее активно поддержали молодежные организации Туркменского, Андроповского районов, городов Железноводска, Невинномысска и Ставрополя. Впервые массовое восхождение на Бештау, посвященное Дню Победы, состоялось 6 лет назад, тогда в нем приняли участие немногим более 500 человек.

Гора Бештау - самая высокая из 17 гор Кавказских Минеральных Вод, высота главной из ее пяти вершин составляет 1401 метр над уровнем моря.

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