Парад детских колясок в виде военной техники провели в Пятигорске в честь Дня Победы

ПЯТИГОРСК, 6 мая. /ТАСС/. Второй Парад колясок состоялся сегодня в Пятигорске в канун Дня Победы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, по центральной площади города-курорта проехали коляски в виде танков, самолетов и боевых кораблей, изготовленные семьями, в которых есть малыши дошкольного возрасте.

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"Конкурсантами выступили родители с детьми в возрасте до 7 лет, они представили на смотр детские коляски, декорированные в военном стиле 1940-х годов. Самым юным участником стал двухмесячный малыш в коляске в виде танка", - сообщает пресс-служба.

Были коляски, оформленные как зенитки, подлодки. Семья Казарян на военном почтовом автомобиле доставила жюри поздравления с наступающим Днем Победы, а одна из полевых кухонь накормила кашей. Многие работы представляют собой уменьшенные копии оригиналов, как например, Паровоз памяти от семьи Иванькиных - аналог знаменитого Поезда Победы.

"Мы второй раз участвуем в этом замечательном проекте, - рассказала Анастасия Иванькина. - В этом году, находясь под впечатлением от приезда в наш город Поезда Победы, решили удивить зрителей. Вот сделали Паровоз памяти и украсили его фотографиями военных лет. Это дань уважения к героям-фронтовикам".

По решению жюри, победители не определены, а всем конкурсантам предоставлено право участвовать в городском Параде Победы 9 мая. Все семьи получили благодарственные письма от главы Пятигорска Льва Травнева и памятные призы от спонсоров конкурса.

Впервые Парад колясок прошел в Пятигорске в 2016 году.