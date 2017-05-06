Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест в возрасте 86 лет

Россиянин Сурков завоевал золото на ЧЕ по греко-римской борьбеСпорт 6 мая, 21:16
"Спартак" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезонеСпорт 6 мая, 21:01
"Спартак" обыграл "Томь" и в воскресенье может стать чемпионом РоссииСпорт 6 мая, 20:54
В элиту за четыре сезона: ФК "Тосно" вышел в премьер-лигуСпорт 6 мая, 20:51
Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест в возрасте 86 летОбщество 6 мая, 20:48
Организаторы ЧМ по хоккею принесли извинения за инцидент с гимном СловакииСпорт 6 мая, 20:44
Россиянин Семенов завоевал бронзу на ЧЕ по греко-римской борьбеСпорт 6 мая, 20:38
Тренер: итальянские хоккеисты не могут противостоять давлению сборной РоссииСпорт 6 мая, 20:30
Россиянка Губайдуллина стала второй на этапе Кубка мира по современному пятиборьюСпорт 6 мая, 19:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Старейший в мире альпинист непалец Мин Бахадур Шерхан скончался 6 мая от сердечного приступа при попытке вновь подняться на Эверест и стать самым возрастным покорителем этой вершины. Об этом сообщил генеральный директор департамента туризма Непала Динеш Бхаттарай.
"Шерхан скончался в базовом лагере на склоне Эвереста сегодня от сердечного приступа, - сообщил чиновник. - Его тело вертолетом завтра будет доставлено в Катманду для проведения экспертизы".
Знаменитый непальский скалолаз в числе 317 альпинистов, получивших в этом году лицензии на восхождение, прибыл в конце апреля в базовый лагерь на склоне Эвереста. Он проходил акклиматизацию, чтобы попытаться вернуть титул старейшего покорителя самой высокого пика Земли. Шерхан уже был обладателем этого титула после восхождения в 2008 году, когда ему исполнилось 76 лет, однако спустя пять лет его рекорд побил 80-летний японский альпинист Юичиро Миура.
"Шерхан стремился восстановить свой титул и закрепить первенство, утраченное в 2013 году, - заявил президент Ассоциации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа. - Он был в отличной форме, тренировался каждый день и сохранил прежнюю выносливость, ежедневно проходя по 14-15 км по сложному рельефу". Как отметил Шерпа, все коллеги "тяжело переживают гибель старейшего восходителя Непала, который стремился сохранить пальму первенства за своей родиной".