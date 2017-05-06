Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест в возрасте 86 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Старейший в мире альпинист непалец Мин Бахадур Шерхан скончался 6 мая от сердечного приступа при попытке вновь подняться на Эверест и стать самым возрастным покорителем этой вершины. Об этом сообщил генеральный директор департамента туризма Непала Динеш Бхаттарай.

"Шерхан скончался в базовом лагере на склоне Эвереста сегодня от сердечного приступа, - сообщил чиновник. - Его тело вертолетом завтра будет доставлено в Катманду для проведения экспертизы".

Знаменитый непальский скалолаз в числе 317 альпинистов, получивших в этом году лицензии на восхождение, прибыл в конце апреля в базовый лагерь на склоне Эвереста. Он проходил акклиматизацию, чтобы попытаться вернуть титул старейшего покорителя самой высокого пика Земли. Шерхан уже был обладателем этого титула после восхождения в 2008 году, когда ему исполнилось 76 лет, однако спустя пять лет его рекорд побил 80-летний японский альпинист Юичиро Миура.

"Шерхан стремился восстановить свой титул и закрепить первенство, утраченное в 2013 году, - заявил президент Ассоциации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа. - Он был в отличной форме, тренировался каждый день и сохранил прежнюю выносливость, ежедневно проходя по 14-15 км по сложному рельефу". Как отметил Шерпа, все коллеги "тяжело переживают гибель старейшего восходителя Непала, который стремился сохранить пальму первенства за своей родиной".