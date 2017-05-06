На Кубе прошел "Марафон дружбы" в честь победы в Великой Отечественной войне

ГАВАНА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. "Марафон дружбы", посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялся в кубинской столице. В забеге по улицам Гаваны приняли участие и профессиональные спортсмены, и любители самых разных возрастов.

Старт и финиш марафона располагались у здания российского посольства на одной из главных улиц Гаваны - Пятой авеню. Длина дистанции составила 3,7 км.

"Бессмертный полк" впервые на Кубе

Перед началом забега прозвучали песни военных лет, а также состоялась акция "Бессмертный полк". Фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, держали дети российских дипломатов и проживающих на Кубе соотечественников. Акция "Бессмертный полк" прошла на острове Свободы впервые.

На церемонии торжественного старта марафона посол России на Кубе Михаил Камынин напомнил о том, что в борьбе с фашизмом Советский Союз потерял более 28 млн своих лучших сынов и дочерей. "Мы не имеем права забывать этот героический подвиг, благодаря которому мы сегодня живем. Именно ему посвящен нынешний "Марафон дружбы", - подчеркнул российский дипломат.

Олимпийская чемпионка награждает победителей

Принять участие в марафоне мог любой желающий. После завершения забега состоялось награждение победителей и призеров в 12 категориях.

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Кроме того, специальный приз получил юный участник забега с номером 72 - в честь 72-й годовщины победы над фашизмом.

Участие в церемонии награждения победителей принимала Мария Колон - кубинская легкоатлетка, завоевавшая золотую медаль в метании копья на Олимпийских играх в Москве в 1980 году. "Кубинцы с детства знают, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу над фашизмом, - отметила Колон в беседе с корреспондентом ТАСС. - День Победы - великий праздник не только для России, но и для Кубы и для всего остального мира".

"Марафон дружбы" прошел в Гаване уже в третий раз. В этом году дистанцию преодолели около 400 человек. В организации забега принимали участие посольство России и кубинский Национальный институт физического воспитания, спорта и отдыха. Финансовое содействие в проведении марафона оказали работающие на Кубе российские компании "Зарубежнефть", "Аэрофлот" и "Синара".

День Победы на Кубе

В островной республике, как и в России, День Победы - большой праздник. Куба - единственная страна Латинской Америки, которая отмечает его на государственном уровне.

"Куба - одна из немногих стран, которые широко отмечают День Победы. Мы занимаем идентичные позиции с кубинцами в том, что касается нейтрализации попыток переписать историю, минимизировать роль Советского Союза в разгроме фашизма", - рассказал корреспонденту ТАСС Михаил Камынин.

Он отметил, что Куба внесла немалый вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь - медикаменты, одежда, сахар и другие продукты питания. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море, а в рядах Красной армии воевали трое кубинцев. "Мы благодарны Кубе за то, что на острове по-прежнему проводятся многочисленные мероприятия, посвященные Дню Победы", - подчеркнул российский посол.

Фотовыставки и концерты

На острове Свободы в этом году проходит целая череда мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Так, 2 мая в расположенном недалеко от Гаваны Международном лагере имени Хулио Антонио Мельи открылась фотовыставка под названием "Дорогами Победы", посвященная освободительной миссии Красной армии в Европе в 1944-1945 годах. В посольстве РФ в Гаване состоялся концерт, посвященный Дню Победы, на который были приглашены проживающие на Кубе молодые российские соотечественники.

В главной библиотеке Кубы - гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти - 4 мая прозвучали песни о войне в исполнении студентов Гаванского университета, изучающих русский язык. В фойе библиотеки открылась фотовыставка "Этапы Великой Победы".

В сам же День Победы, 9 мая, состоится возложение венков к мемориалу советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны.