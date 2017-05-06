Около 6 тыс. человек приняли участие в двух акциях "Бессмертный полк" в Торонто

ОТТАВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Примерно 6 тыс. человек присоединились к двум акциям "Бессмертный полк", которые состоялись сегодня в разных частях канадского Торонто (провинция Онтарио). Об этом ТАСС сообщили организаторы шествий, приуроченных к Дню Победы.

В центре мегаполиса

Первая акция началась в 13:00 по местному времени (20:00 мск) в центральной части города. "Мы насчитали около 3 тыс. участников, в том числе у нас были несколько ветеранов Великой Отечественной войны. Уверен, что если бы не дождь, то наш "Бессмертный полк" собрал бы еще больше людей", - сообщил корреспонденту ТАСС руководитель группы "Русская Канада" Леон Мицнер.

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По его словам, для прохода колонны по главным улицам центра Торонто полиция перекрывала движение автотранспорта. Маршрут организаторами был выбран неслучайно, так как на этих улицах установлено много военных памятников, в том числе Мемориал погибшим воинам 1939 - 1945 гг.

"Нас приветствовали с тротуаров канадцы, многие вливались в нашу колонну, все были счастливы. Важно, что люди так реагируют, кроме того, сама мэрия города не препятствует нам, а только помогает", - отметил активист.

В следующем году, по словам Мицнера, в центральной части Торонто также пройдет эта акция. "Бессмертный полк" должен быть в центре города, чтобы люди видели русскоязычную общину, чтобы они знали, что мы есть. Надеюсь, нам удастся договориться и провести в 2018 году единую большую акцию", - сказал он.

В "русском районе"

Шествие второго "Бессмертного полка" началось в 14:00 по местному времени (21:00 мск), но в северной части мегаполиса в районе Северный Йорк, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР. "К нам пришло около 3 тыс. человек, хотя мы ожидали больше, но многие поменяли свои планы из-за погоды - в Торонто сегодня дождь", - сказала лидер общественного движения "Русский мир Канады" Алла Суворова. По ее словам, полиция перекрывала движение по маршруту продвижения колонны и всячески оказывала поддержку организаторам.

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"Было очень весело, играла музыка, мы пели песни и скандировали лозунги. В шествии приняли участие и два ветерана Великой Отечественной войны", - отметила она.

"В следующем году мы также проведем "Бессмертный полк" в этом же месте. Это наш "русский район", здесь и дышится по-другому, все участники шествия согласились с таким предложением", - сказала Суворова.

История "полка"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в канадских городах Торонто и Монреале. В прошлом году самые массовые "Бессмертные полки" состоялись в Торонто. По словам организаторов, в двух акциях в разных частях города приняли участие свыше 5 тыс. человек.

В 2017 году российские соотечественники намерены провести акцию "Бессмертный полк" в семи канадских городах: Оттаве, Торонто, Монреале, Виннипеге, Калгари, Ванкувере и Виктории.