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В Мехико прошла акция в честь победы в Великой Отечественной войне

Общество
7 мая, 0:31 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в ВОВ

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© Иван Валюк/ТАСС
© Иван Валюк/ТАСС
© Иван Валюк/ТАСС
© Иван Валюк/ТАСС
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© Иван Валюк/ТАСС
© Иван Валюк/ТАСС
© Иван Валюк/ТАСС
© Иван Валюк/ТАСС

МЕХИКО, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Порядка 150 человек приняли участие в открытии "Стены памяти" в мексиканской столице. Вдоль ограды российского посольства, украшенной гирляндами воздушных шаров в цветах национального флага, были размещены растяжки с фотографиями сотен участников Великой Отечественной войны - родственников живущих и работающих в латиноамериканской стране соотечественников. Отдать дань уважения борцам с фашизмом пришли не только россияне и граждане бывших советских республик, но и мексиканцы.

"У нас традиционно проводится это мероприятие, с каждым годом в нем участвуют все больше людей", - рассказал  ТАСС Сергей Киляков, председатель координационного совета "Ассоциации российских соотечественников в Мексике - СОРУМЕКС". По его словам, к настоящему времени организаторы акции получили от соотечественников более 220 фотографий их родственников и близких, сражавшихся на фронтах ВОВ и трудившихся в тылу. Киляков отметил, что существующий формат проведения акции объясняется местной спецификой, поскольку для организации шествия, причем с участием большого количества мексиканских граждан, нужно просить специальное разрешение у властей.

"В связи с этим мы решили сделать такую "Стену памяти" в рамках акции "Бессмертный полк", она проводится уже третий год, и начинали мы с шести стендов, а в настоящее время их уже в два раза больше, - добавил Киляков. - Кроме того, вместе с посольством мы обязательно организуем праздничный концерт".

Он отметил, что мексиканцы, особенно студенты и преподаватели университетов, проявляют большой интерес к этим акциям. "Им интересны история, наш священный праздник, они понимают, о чем идет речь, и не спрашивают, кто победил во Второй мировой войне, они знают цену нашей Победы", - подчеркнул он.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в ВОВ. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые акция прошла в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске.

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