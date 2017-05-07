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Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне

Общество
7 мая, 1:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Участники двигались по своему маршруту, распевая "Катюшу", "Смуглянку" и "Синий платочек"

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ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Около 200 человек, несмотря на дождливую погоду, собрались в субботу в центре Вашингтона напротив Белого дома, чтобы провести ставшую здесь уже традиционной акцию "Бессмертный полк". По сравнению с прошлым годом, интерес к ней проявляют все больше американцев.

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Сбор участников был намечен на 15:30 (22:30 мск), однако к этому времени на месте уже находилось около 100 человек. Кто-то позаботился о табличке с фотографией и именем своих участвовавших в войне родственников заранее, иные же готовили их прямо там. Примерно в 16:00 (23:00 мск) колонна под звуки баяна и песни военных лет выдвинулась от резиденции президента США к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле - главном проспекте страны.

"В прошлый раз мы все готовили буквально за две недели. В этом году я поняла, что музыка - это очень важно, поэтому музыки будет много. Так как в этом году у нас больше людей, для нас перекроют часть 17-й улицы, когда мы пойдем", - рассказала корр. ТАСС организатор марша в Вашингтоне Екатерина Хилл незадолго до начала шествия.

Участники двигались по своему маршруту, распевая "Катюшу", "Смуглянку" и "Синий платочек". За безопасностью тщательно следили полицейские патрули. За колонной с большим интересом наблюдали прохожие. В этот раз объяснить суть акции им могли их сограждане - среди участников марша было заметное число американцев, которые пришли с портретами своих родных.

Кульминацией шествия стал импровизированный концерт. В заключение участники акции возложили цветы в части памятника, посвященной войне в Европе.

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в Томске в 2007 году. В рамках этой акции участники несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечетсвенной войне. Шествие проводится в День Победы в России и других странах, в сентябре 2015 года было зарегистрировано общественное движение "Бессмертный полк России". В 2016 году в акции приняли участие порядка 16 млн жителей России, а также потомки фронтовиков более чем в 50 странах мира.

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