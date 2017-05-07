В Буэнос-Айресе появится площадь Российской Федерации

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Законодательное собрание аргентинской столицы одобрило законопроект о создании площади Российской Федерации на севере города. Об этом сообщила ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк.
"Закон уже принят, место выделено. Примерно через месяц начнем работать над территорией", - сказала она.
Площадь будет расположена в районе Бельграно, где живут преимущественно горожане с доходами выше среднего. Как отметила Ярмолюк, российская сторона выступила с предложением о ее создании четыре года назад.
В обосновании законопроекта, который подала депутат Каролина Эстебарена, говорится, что цель инициативы - "способствовать укреплению существующих между Россией и Аргентиной связей". В документе также подчеркивается, что выходцы из России внесли важный вклад в развитие аргентинского общества. "Согласно некоторым оценкам, сегодня почти две трети сельскохозяйственного производства Аргентины приходится на земли и компании, освоенные и основанные иммигрантами из России", - говорится в обосновании.
По словам составителей законопроекта, в настоящее время российская диаспора в Аргентине насчитывает около 300 тыс. человек, что является самым большим показателем в Южной Америке.