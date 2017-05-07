Акция "Бессмертный полк" прошла почти в 20 американских городах

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Акция "Бессмертный полк" прошла в субботу почти в двух десятках американских городов, в ней приняли участие в общей сложности более 4 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС член Координационного совета организации российских соотечественников в США (КСОРС), президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"В этом году в общей сложности около 20 городов приняли участие по сравнению с семью в прошлом году. Охвачен был буквально каждый крупный город в Америке", - указал он. В число городов, где прошла акция, вошли, в частности, Нью- Йорк (штат Нью-Йорк), Лос-Анджелес (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Сан-Франциско (штат Калифорния), Сиэтл (штат Вашингтон), Майами (штат Флорида), Денвер (штат Колорадо), Сан-Диего (штат Калифорния), Вашингтон (федеральный округ Колумбия), Бостон (штат Массачусетс), Филадельфия (штат Пенсильвания).

Кочан выразил уверенность в том, что интерес к данному мероприятию, которое проходит под эгидой КСОРС, в этом году более выражен, чем в прошлые. "В общей сложности приняли участие точно больше 4 тысяч, - отметил он. - В основном это наши соотечественники, выходцы из бывшего Советского Союза".

"Радостно видеть все большее участие американцев в этой акции, - отметил он. - Они все больше интересуются".

В числе городов, в которых акцию ранее никогда не проводили, Кочан назвал Лос-Анджелес, Бостон, Филадельфию, Детройт, Сан-Диего, Литл-Рок (штат Арканзас), Сент-Питерсберг и Таллахасси (оба в штате Флорида). "В ряде мест американские школьники работали волонтерами, клеили фотографии, помогали в организации", - добавил член КСОРС. Среди них Детройт и Сан-Диего.

История "Бессмертного полка"

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена к Дню Победы и проводится в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. С 2015 года акция официально стала общероссийской. В этом же году она впервые состоялась в трех американских городах по инициативе общества "Русская молодежь Америки".