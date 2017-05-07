Кадеты из Мордовии вписали в историю несколько забытых имен героев войны

ПЕНЗА, 7 мая. /ТАСС/. Школьники из Ельниковского лицея Мордовии вернули из небытия имена родных прапрадедов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и вписали их в историю села Ельники. О работе лицейского научного объединения "Прометей" рассказала ТАСС его руководитель - учитель истории Любовь Шитова.

"Мы сумели заинтересовать ребят из кадетского класса исследовательской работой, и они восстанавливают боевую славу своих родных прадедов. В обществе "Прометей" есть уже несколько таких историй об уроженцах села Ельники, имена которых были утрачены, но наши лицеисты смогли найти о них записи в архивах или в интернете", - рассказала Шитова.

Только в этом году на республиканской олимпиаде по истории и краеведению было представлено более 90 поисково-исследовательских работ, посвященных участникам Великой Отечественной войны из Мордовии. Выяснением судеб героев войны мордовские школьники занимаются и в кадетских классах, и в школьных научных объединениях, и в поисковых отрядах. По мнению учителей Мордовии, только так современные дети смогут приобщиться к истории своей страны и понять, какой подвиг совершили их предки.

"Мы занимаемся поиском исторических сведений о земляках и военной истории родного края на уроках истории, помогаем ребятам понять глубину и важность ушедших событий, через историю близких им людей. Чем дальше от Дня Победы 1945 года, тем меньше остается свидетельств о подвигах простых людей, тем сложнее узнать правду о фронтовой жизни простых солдат", - убеждена Шитова.

Увековечили имя героя

Последнее исследование ученика 8 класса Ельниковского лицея Мордовии Романа Маслова стало настоящим открытием не только для родных школьника, но и для краеведов Мордовии. В этом учебном году Роман нашел информацию о подвиге своего прапрадеда Григория Малоземова. В семье Романа никаких сведений о военном прошлом деда не сохранилось, даже фотография ветерана была утрачена, поэтому свои поиски Роман начал с расспросов соседей и старожилов села.

"Я выяснил, что Григорий Малоземов ушел воевать в декабре 1941 года в составе 83-й стрелковой дивизии, и никаких наград и званий у рядового Малоземова не было, домой солдат вернулся без одной ноги. Но оказалось, что за этой скромной военной судьбой скрывается настоящий мужественный поступок", - рассказал ТАСС Роман Маслов.

На сайте "Подвиг народа" школьнику после рассказов родных удалось найти наградной лист своего прапрадеда, таким образом мальчик узнал, что Григорий Малоземов был награжден медалью "За боевые заслуги" и орденом Славы III степени.

"К сожалению, я так и не смог выяснить, получил ли мой прапрадед награды, но зато мне удалось выяснить всю историю моего ветерана. Оказалось, он был дважды ранен, причем первое ранение в руку было незначительным, а вот второе, в обе ноги, прапрадед получил в бою за свой подвиг, и был представлен к ордену Славы III степени. Как только я закончил работу, то сразу обратился в сельсовет и районный музей с просьбой внести всю информацию о подвиге прапрадедушки в справочную литературу", - добавил Роман Маслов.

Поиски продолжаются

В районе уже выпустили книгу к 400-летию села Ельники, и в ней уже есть публикация о Григорие Малоземове. Сейчас Роман решил найти всю информацию о военном прошлом другого своего прапрадеда - Скворцове Алексее Федоровиче. "Мне уже удалось узнать, что прадед был призван на фронт в январе 1942 года, но сведений в архивных документах и на сайте "Подвиг народа" о нем я не нашел. И лишь после того, как установил, что прапрадед поменял фамилию, мне посчастливилось найти информацию в интернет-источниках о его наградах. Алексей Беляев (Скворцов) был удостоен ордена Славы и медали "За Освобождение Варшавы". Никто в моей семье до этого времени не интересовался судьбами участников Великой Отечественной войны, но теперь я могу рассказать о подвигах родных", - пояснил школьник.

По словам руководителя научного объединения школьников "Прометей" Ельниковского лицея Мордовии, сегодняшние школьники не интересуются военной историей и родословной своей семьи, и очень важно сохранить память о каждом ветеране. "Возродить интерес к истории России и восстановить память о подвиге простых солдат, которые есть в каждой семье, - этим могут заняться учителя истории и литературы", - резюмировала она.