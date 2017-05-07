Назарбаев: в Казахстане безмерно благодарны всем героям Великой Отечественной войны

АСТАНА, 7 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в республике безмерно благодарны героям Великой Отечественной войны, одолевшим фашизм. Об этом глава государства сообщил в ходе военного парада, посвященного 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Дата рождения войск совпадает с Днем защитника Отечества и дает старт празднованию Дня великой Победы. Мы безмерно благодарны всем героям той страшной войны, которые ценой сверхусилий одолели фашизм. Ваш беспримерный подвиг будет всегда жить в сердцах благодарных потомков. Низкий поклон всем ветеранам за мирную жизнь, возможность строить независимый, сильный Казахстан для будущих поколений", - сказал Назарбаев.

Президент также отметил, что ВС республики - наследники "боевой славы и символ преемственности ратных традиций наших отцов и дедов".

"У нас нет врагов ни в одной точке земного шара. Мы строим отношения дружбы и доверия по всему периметру с нашими соседями. Мы дружны с ними. Помним мудрый завет, что единственное мирное соглашение дороже ста побед. Поэтому мы из поколения в поколение передаем наше главное наследие - мир, согласие, единство нашего народа", - подчеркнул лидер Казахстана.

Парад войск проходит в Астане на площади перед монументом "Казак Ели". Он является самым зрелищным и масштабным за прошедшие годы. В мероприятии задействовано свыше 5 тысяч военнослужащих, порядка 300 единиц вооружения и военной техники, более 70 вертолетов и самолетов военной авиации.