Назарбаев: в Казахстане безмерно благодарны всем героям Великой Отечественной войны

"Барселона" определилась с заменой главному тренеру Луису ЭнрикеСпорт 7 мая, 9:22
Генеральная репетиция парада Победы в Москве. ВидеотрансляцияОбщество 7 мая, 9:01
Эксперт: игра со сборной России станет отличной проверкой для немецких хоккеистовСпорт 7 мая, 8:31
Камчатские ракетчики провели боевые стрельбы из С-400 и "Панцирь-С1" под АстраханьюАрмия и ОПК 7 мая, 7:02
В Москве и области ожидается погода без осадков и до 10 градусов теплаМосква 7 мая, 6:11
Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Питтсбург" в матче плей-офф НХЛСпорт 7 мая, 4:58
Трамп решил не оставаться в Нью-Йорке из-за дорогостоящего пребывания в мегаполисеМеждународная панорама 7 мая, 2:39
Украина не пустит на "Евровидение-2017" работавших в Крыму российских журналистовМеждународная панорама 7 мая, 2:10
Зубков: смерть американца Холкомба стала тяжелейшей утратой для мирового бобслеяСпорт 7 мая, 1:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 7 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в республике безмерно благодарны героям Великой Отечественной войны, одолевшим фашизм. Об этом глава государства сообщил в ходе военного парада, посвященного 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Дата рождения войск совпадает с Днем защитника Отечества и дает старт празднованию Дня великой Победы. Мы безмерно благодарны всем героям той страшной войны, которые ценой сверхусилий одолели фашизм. Ваш беспримерный подвиг будет всегда жить в сердцах благодарных потомков. Низкий поклон всем ветеранам за мирную жизнь, возможность строить независимый, сильный Казахстан для будущих поколений", - сказал Назарбаев.
Президент также отметил, что ВС республики - наследники "боевой славы и символ преемственности ратных традиций наших отцов и дедов".
"У нас нет врагов ни в одной точке земного шара. Мы строим отношения дружбы и доверия по всему периметру с нашими соседями. Мы дружны с ними. Помним мудрый завет, что единственное мирное соглашение дороже ста побед. Поэтому мы из поколения в поколение передаем наше главное наследие - мир, согласие, единство нашего народа", - подчеркнул лидер Казахстана.
Парад войск проходит в Астане на площади перед монументом "Казак Ели". Он является самым зрелищным и масштабным за прошедшие годы. В мероприятии задействовано свыше 5 тысяч военнослужащих, порядка 300 единиц вооружения и военной техники, более 70 вертолетов и самолетов военной авиации.