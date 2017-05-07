В Астане прошел самый крупный военный парад в истории Казахстана

АСТАНА, 7 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Астане на площади перед монументом "Казак Ели". Нынешний смотр войск стал самым зрелищным и масштабным в истории независимого Казахстана. В нем задействовали свыше 5 тыс. военнослужащих в составе 26 пеших парадных расчетов, порядка 300 единиц вооружения и военной техники, более 70 вертолетов и самолетов военной авиации.

Торжественности смотра войск соответствовала хорошая погода - в столице Казахстана было солнечно, но немного ветрено. Мероприятие началось в 11:00 (08:00 мск) и продлилось более часа - последние парадные расчеты покинули площадь в 12:05 (09:05 мск). Принимал парад министр обороны республики Сакен Жасузаков. На центральной трибуне присутствовал президент Казахстана - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Нурсултан Назарбаев.

Пешие колонны

Зрители парада расположились на стульях в специально отведенных местах, среди них были ветераны ВС Казахстана, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, гости из ближнего и дальнего зарубежья. Они поддерживали участников смотра, размахивая голубыми (в цвет государственного флага Казахстана) флажками.

Прохождение пеших колонн открыла сводная рота барабанщиков республиканской военной школы "Жас Улан" - они задали темп остальным участникам. Впервые в этом году в строю барабанщиков были лучшие представители всех школ "Жас Улан" из Астаны, Караганды, Алма-Аты и Шымкента.

Продолжили шествие парадные расчеты офицеров министерства обороны Казахстана, Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил. Зрители также увидели роты десантно-штурмовых войск, морской пехоты, миротворческих сил, специального назначения, женщин-военнослужащих, военной полиции, бригады территориальной обороны.

Военная техника

Вслед за пешими расчетами на площадь вышла военная техника. В составе механизированной колонны прошли системы залпового огня "КазГрад", "Смерч", "Прима", боевые разведывательные машины "Кобра", боевые машины пехоты БМП-2, огневая система ТОС-1 "Солнцепек". Кроме того, зрители смогли увидеть противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С", бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А, гаубицу "МСТА-Б", батарею пушек "Гиацинт", самоходный миномет "Тюльпан", тактические ракеты "Точка-У".

В наземной части парада также показали бронированные машины "Арлан", высокоманевренные многоцелевые армейские бронеавтомобили повышенной проходимости "Хаммер", беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной разведки "Натиск", специальные бронированные автомобили "Федерал", специальный полицейский автомобиль "Тигр" и другие образцы современной военной техники.

В небе на площадью в парадном строю пролетели боевые вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171 Ш, ЕС-145, самолеты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31. Летчики продемонстрировали свое мастерство, выполнив фигуры высшего пилотажа одиночно и в составе пилотажных групп.

Авиаторы удивили зрителей, показав в небе цифру 25, обозначающую юбилей образования Вооруженных сил Казахстана. Завершая парад, летчики ВВС произвели эффектный роспуск и продемонстрировали фигуру высшего пилотажа "Байтерек".