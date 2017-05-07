В Елисейском дворце готовятся к новому хозяину президентских апартаментов

ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Знаменитый Елисейский дворец готовится к скорой смене хозяина. Ключи от апартаментов главы Пятой республики получит победитель начавшегося в воскресенье второго тура президентских выборов. Спор за президентскую резиденцию ведут основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Нынешний хозяин дворца, социалист Франсуа Олланд, решивший не баллотироваться на новый срок, должен будет покинуть резиденцию 14 мая, сообщают СМИ.

Впрочем не все лидеры Франции проживали здесь весь срок правления. Только Шарль де Голль и Жак Ширак жили в резиденции постоянно. Олланд переехал в Елисейский дворец лишь два года назад.

Какое решение примет в случае избрания фаворит президентского марафона Макрон, пока неизвестно. Но его соперница Марин Ле Пен уже заявила, что, если она станет президентом, то не будет переезжать во дворец. "Я не хочу там жить. У меня трое детей, и мне хотелось бы остаться с ними", - пояснила политик.

Реликвия Франции

Помимо того, что Елисейский дворец служит резиденцией главы государства, он еще и хранитель французской истории. Его стены были свидетелями крупнейших событий, влиявших в течение двух последних веков на развитие в Европе и мире: именно здесь подписал отречение от престола 22 июня 1814 года после поражения под Ватерлоо Наполеон Бонапарт. Из Елисейского дворца уже бывший император направился в бессрочную ссылку на остров Святой Елены.

Первое здание на месте нынешнего дворца было построено в 1718 году знаменитым архитектором Клодом Молле. В то время эта часть Парижа находилось вдалеке от главных магистралей города.

Первым обитателем новой усадьбы стал граф д'Эвро - Луи-Анри де ла Тур-д'Овернь. Тогда дворец получил свое первое название "Отель д'Эвро". Дворец был приобретен спустя четверть века Людовиком XV. Король пожелал подарить резиденцию своей фаворитке - маркизе де Помпадур, тогда происходит кардинальная перестройка здания. Позже дворец получает свое нынешнее имя Елисейский из-за близости знаменитой улицы - Елисейских полей.

Обитель президентов

Революция 1848 года превратила Елисейский дворец в резиденцию президентов Республики. Однако провозглашение Второй империи превращает Елисейский дворец в дом приемов высокопоставленных иностранных лиц. Здесь в разное время проживали монаршие особы - королева Великобритании Виктория, российский император Александр II, турецкий султан Абдул-Азиз.

Именно в это время Елисейский дворец приобретает свой нынешний вид. Французское государство выделяет значительные финансовые средства для его превращения в один из наиболее удобных и блестящих особняков Европы. В работах принимают участие лучшие французские специалисты.

Стол де Голля

На верхнем этаже Елисейского дворца находятся личные покои президента, на нижних - рабочие помещения. Пожалуй, самой главной комнатой этого здания является личный кабинет президента, который располагается в "Золотом салоне". Кабинет украшают роскошная мебель в стиле барокко и росписи на стенах и потолке.

Правда, Олланд осенью временно поменял свой постоянный кабинет на новые апартаменты, переехав на нижний этаж. К переезду его побудили начатые в исторической резиденции электротехнические работы. В свой новый кабинет он попросил перенести рабочий стол генерала де Голля.

Портрет русского царя

Новые президентские апартаменты носят название Салона портретов. Кабинет назван так из-за восьми портретов, которые появились здесь в эпоху Наполеона III. Президент (1848-1852), а затем император (1852-1870) Франции, он пожелал видеть на этих стенах изображения своих современников - европейских государей. На одной из стен кабинета - портрет русского императора Николая I.

23 постояльца

Официальной резиденцией президентов Французской Республики дворец стал в 1879 году. С тех пор в этих апартаментах работали 23 президента. Хотя дворец и пустовал, например, с 1940 по 1944 годы во время нацистской оккупации Парижа.

По свидетельствам современников, де Голль, занимавший пост президента республики в 1959-1969 годах, недолюбливал дворец. Он собирался переехать в Венсенский замок или же в здание Военной школы, которые, на его взгляд, были больше связаны с историей.

В конце концов он все-таки остался во дворце на улице Фобур-Сент-Оноре, ограничившись заменой кровати в президентских покоях. Старая была слишком мала для генерала ростом под два метра.

Под охраной гвардии

Государственные визиты зарубежных лидеров включают обязательное посещение резиденции французского президента. Он встречает своих гостей в "Зале торжеств".

Стены, пол и потолок холла отделаны белым мрамором. Освещает помещение бронзовая позолоченная люстра. Справа от центрального входа в зал расположена скульптурная композиция "Воздаяние Французской революции", которая состоит из 200 флагов, выполненных из белого мрамора, на позолоченных флагштоках.

В зале "Салон Мюрата" каждую неделю проходят заседания Совета министров. Совещания проводятся за большим круглым столом, который занимает практически все пространство. В "Салоне послов" глава Пятой республики проводит встречи с дипломатами.

Охрану дворца и его постояльцев несут солдаты Республиканской Гвардии - специального подразделения жандармерии.