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Авиация ВКС вернулась на аэродромы после генеральной репетиции парада Победы

Общество
7 мая, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

В Минобороны РФ подчеркнули, что воздушные суда прошли все необходимые осмотры и технические регламенты

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Вся авиатехника ВКС РФ, принимавшая участие в генеральной репетиции парада Победы, вернулась на аэродромы. Об этом журналистам заявили в Минобороны РФ.

"Экипажи Воздушно-космических сил приняли участие в генеральной репетиции парада на Красной площади. Успешно выполнив проход над Москвой, самолеты и вертолеты приземлились на аэродромах временного базирования и готовы ко Дню Победы", - рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что воздушные суда, участвующие в параде Победы, прошли все необходимые осмотры и технические регламенты. "Инженерный состав неукоснительно следит за их исправностью и готовностью к взлету", - отметили в Минобороны.

Пролет экипажей армейской, дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации над Москвой проходит на высотах от 150 до 500 метров и на скоростях от 200 до 500 километров в час.

В этом году в военном параде принимают участие 72 экипажа. Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М. Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано 8 аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

Открывать воздушную часть парада будут вертолеты Ми-26 и Ми-8, в группе парадного строя экипажи дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе, летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе "тактического крыла" из 10 самолетов Су-35С, Су-34 и Су-27. Впервые в составе "кубинского бриллианта" экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" выполнят полет на истребителях Су-30СМ.

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