В Тбилиси начинается международный музыкальный фестиваль, посвященный Дню Победы

ТБИЛИСИ, 7 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Международный фестиваль авторской песни, посвященный 72-й годовщине Великой Победы, начинается в воскресенье в столице Грузии. Как сообщили ТАСС в международном культурно-просветительском союзе "Русский клуб", который организует смотр, в мероприятии примут участие музыканты из 11 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Латвии, России, Украины, Чехии и Эстонии.

"Россию на этом фестивале будут представлять такие известные авторы и исполнители, как Михаил Кочетков, Дмитрий Бикчентаев, Эльмира Галеева и Александр Ванин", - сообщили в "Русском клубе".

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Музыкальный праздник продлится четыре дня. Он пройдет на трех площадках, в том числе на сцене Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова. Один концерт участники форума проведут в городе Рустави, расположенном в 20 км от Тбилиси. В фестивальные дни пройдут мастер-классы, для участников предусмотрена интересная культурная программа, ознакомление с достопримечательностями Тбилиси и города Мцхета - древней столицы Грузии.

8 мая на сцене грибоедовского театра участники форума и звезды грузинской эстрады выступят на гала-концерте "Песни войны", приуроченном ко Дню Победы. Среди зрителей будут живущие в Тбилиси ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных и ветеранских организаций. "На фронты Великой Отечественной войны ушел каждый пятый житель Грузии - 700 тысяч человек из 3,5 млн, проживавших тогда в республике, из этих 700 тысяч в период войны погиб каждый второй - 350 тысяч воинов. В Грузии помнят и ценят всех воинов из разных стран, которые участвовали в борьбе с фашизмом, 72-й годовщине победы над фашизмом посвящается в нынешнем году наш фестиваль", - отметили в "Русском клубе".

Первый Международный фестиваль авторской песни прошел в Тбилиси в 2014 году. Он был посвящен 90-летию Булата Окуджавы (1924-1997). Второй форум в 2015 году был приурочен к 70-й годовщине Великой Победы.

Празднование Дня Победы

8-9 мая в Грузии пройдут мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы. 9 мая в стране является выходным днем и государственным праздником. В Тбилиси в памятных мероприятиях примут участие высшие должностные лица Грузии, ветераны, общественные деятели.

167 жителей республики за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза. Самым известным из них был Мелитон Кантария (1920-1993), водрузивший вместе с Михаилом Егоровым (1923-1975) 1 мая 1945 года Знамя Победы над Рейхстагом.