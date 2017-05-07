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Женская рота ЧФ и артековцы впервые примут участие в параде Победы в Севастополе

Общество
7 мая, 12:32 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 7, мая. /ТАСС

Всего в параде будут участвовать 1,3 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 30 единиц боевой техники

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Женская рота Черноморского флота (ЧФ), парадный расчет международного детского центра "Артек" и воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища впервые примут участие в параде Победы 9 мая в Севастополе, сообщил журналистам командующий парадом, заместитель командующего 22 армейским корпусом ЧФ генерал-майор Михаил Кособоков.

"Мы впервые привлекли женщин и молодежь - нахимовцы, "Юнармия" и "Артек", - сказал генерал после репетиции парада. По его словам, "тренировка показала, что войска, техника к проведению мероприятий готовы".

"Будем надеяться на погодные условия, что они нам будут сопутствовать. В любом случае, если даже будет дождь, мы с этой задачей справимся на оценку "отлично", - пообещал он.

Кособоков отметил, что новые образцы вооружения и техники, которые не позволяет принять дорожное покрытие в центральной части города, к параду не привлекались. Зато для участия в параде впервые привлечены около 70 женщин, проходящих службу в береговых частях ЧФ, воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища - филиала Нахимовского военно-морского училища, а также юнармейцы и парадный расчет международного детского центра "Артек".

На генеральную репетицию парада, которая прошла в воскресенье в Севастополе, пришли посмотреть несколько тысяч горожан и гостей города.

Всего в параде в Севастополе примут участие 1,3 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 30 единиц боевой техники.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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