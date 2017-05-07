Женская рота ЧФ и артековцы впервые примут участие в параде Победы в Севастополе

Футболисты "Суонси" оплатят своим болельщикам билеты на выездной матч с "Сандерлендом"Спорт 7 мая, 12:32
Минобороны опубликовало уникальные съемки тренировок авиации перед парадом Победы в МосквеОбщество 7 мая, 12:28
Чемпион России в марафоне Киселев недоволен условиями проведения соревнованийСпорт 7 мая, 12:16
Василевский займет место в воротах в матче ЧМ по хоккею с итальянцамиСпорт 7 мая, 12:06
Тренер "Гуйчжоу" обвинил бывшего футболиста "Зенита" Халка в нападении на своего помощникаСпорт 7 мая, 12:02
Пушкинский музей продлил выставку "Сокровища Нукуса" из-за зрительского интересаКультура 7 мая, 11:43
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в ИракеМеждународная панорама 7 мая, 11:38
В Елисейском дворце готовятся к новому хозяину президентских апартаментовОбщество 7 мая, 11:34
Степан Киселев стал чемпионом России в марафонеСпорт 7 мая, 11:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Женская рота Черноморского флота (ЧФ), парадный расчет международного детского центра "Артек" и воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища впервые примут участие в параде Победы 9 мая в Севастополе, сообщил журналистам командующий парадом, заместитель командующего 22 армейским корпусом ЧФ генерал-майор Михаил Кособоков.
"Мы впервые привлекли женщин и молодежь - нахимовцы, "Юнармия" и "Артек", - сказал генерал после репетиции парада. По его словам, "тренировка показала, что войска, техника к проведению мероприятий готовы".
"Будем надеяться на погодные условия, что они нам будут сопутствовать. В любом случае, если даже будет дождь, мы с этой задачей справимся на оценку "отлично", - пообещал он.
Кособоков отметил, что новые образцы вооружения и техники, которые не позволяет принять дорожное покрытие в центральной части города, к параду не привлекались. Зато для участия в параде впервые привлечены около 70 женщин, проходящих службу в береговых частях ЧФ, воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища - филиала Нахимовского военно-морского училища, а также юнармейцы и парадный расчет международного детского центра "Артек".
На генеральную репетицию парада, которая прошла в воскресенье в Севастополе, пришли посмотреть несколько тысяч горожан и гостей города.
Всего в параде в Севастополе примут участие 1,3 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 30 единиц боевой техники.