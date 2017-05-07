В Бейруте прошла акция соотечественников "Бессмертный полк"

БЕЙРУТ, 7 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Десятки российско-ливанских семей приняли в воскресенье участие в акции соотечественников "Бессмертный полк", приуроченной к 72-й годовщине Победы. Шествие началось после молебна в память о погибших воинах у церкви Иоанна Предтечи в квартале Мсайтбе рядом с Посольством РФ в Бейруте.

Участники акции с портретами своих прадедов, украшенными георгиевскими ленточками, прошли затем маршем до здания Российского центра науки и культуры на улице Верден, где был показан спектакль "Я обязательно к тебе вернусь", посвященный женщинам-летчицам.

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"Томская инициатива нашла широкий отклик в Ливане. Многих она побудила вспомнить о ветеранах войны и своих родственниках, кто погиб на фронтах, защищая Родину от гитлеровских полчищ", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС координатор акции Светлана Сафа. По ее словам, в акции приняло участие около 250 человек.

"Нас поддерживают активисты из Ливанского союза демократической молодежи, которые очень помогли в организации шествия и обеспечении порядка при прохождении Полка по улицам города", - отметила Сафа.

Глава Ливанской ассоциации выпускников советских и российских вузов Али Кобейси сообщил, инициатива "Бессмертный полк" охватила семьи выпускников, проживающие в различных уголках страны. По его словам, смотр и шествие в Бейруте открыл серию мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы.

"По традиции мы вывешиваем на ливанских автострадах плакаты и билборды с советским солдатом, водружающим знамя над рейхстагом", - сообщил Кобейси, известный в Ливане врач-офтальмолог. В столице и других городах пройдут в эти дни собрания общественности, состоятся просмотры фильмов и шахматный турнир.