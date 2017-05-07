Более 40 самолетов и вертолетов приняли участие в репетиции парада Победы в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Более 40 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа (ЗВО) прошли в воскресенье над Дворцовой площадью во время генеральной репетиции парада, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая авиация будет участвовать в праздничных мероприятиях в Петербурге впервые с первого Парада Победы в 1945 году.
До появление в небе над Дворцовой самолетов, по главной площади северной столицы прошли парадные расчеты военнослужащих и боевая техника. "Мы готовы ко всему и особенно к тем мероприятиям, которые будем проводить 9 мая, проблем никаких не видим. Люди долго занимались", - сказал журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов, оценивая подготовку к параду.
"Мы в этом году увеличили количество парадных расчетов, более 4 тысяч человек будет задействовано в параде, более 100 единиц техники, включая гусеничную", - отметил он.
"Естественно, украшение парада - 40 крылатых и винтокрылых машин, которые пролетят на предельно малой высоте, чтобы жители и гости нашего города могли увидеть мощь Вооруженных сил Российской Федерации", - добавил командующий округом. По его словам, авиация пройдет над Дворцовой на высоте 300-350 метров, вертолеты со скоростью около 150 км в час, самолеты на минимальной скорости в 350-400 км в час. "Если лететь выше и быстрее, зрители мало что успеют рассмотреть, а подобная скорость и высота позволяет практически в деталях увидеть, что могут наши летчики", - пояснил Картаполов.