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Забракованные препараты из Белоруссии изъяты из обращения

Общество
7 мая, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

В растворах для инъекций было обнаружено стекло и посторонние механические частицы

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Лекарственные препараты производства Белоруссии, в которых были выявлены посторонние частицы и осколки стекла, не использовались для инъекций пациентам и были выведены из обращения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Росздравнадзор по итогам проверок в Мордовии, Вологодской области и Калининграде отозвал недоброкачественные растворы для инъекций, где якобы обнаружены стекло и посторонние механические частицы.

"В настоящее время все забракованные препараты изъяты из обращения. Какой-либо информации о введении данных препаратов и возникших в связи с этим осложнениях у пациентов в Министерство не поступало", - говорится в сообщении ведомства.

Также в Минздраве отметили, что всего за 2016-2017 годы Росздравнадзором были забракованы две серии двух торговых наименований лекарственных препаратов производства РУП "Белмедпрепараты" и 14 серий семи торговых наименований лекарственных препаратов производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов".

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