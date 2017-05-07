Забракованные препараты из Белоруссии изъяты из обращения

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Лекарственные препараты производства Белоруссии, в которых были выявлены посторонние частицы и осколки стекла, не использовались для инъекций пациентам и были выведены из обращения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Росздравнадзор по итогам проверок в Мордовии, Вологодской области и Калининграде отозвал недоброкачественные растворы для инъекций, где якобы обнаружены стекло и посторонние механические частицы.

"В настоящее время все забракованные препараты изъяты из обращения. Какой-либо информации о введении данных препаратов и возникших в связи с этим осложнениях у пациентов в Министерство не поступало", - говорится в сообщении ведомства.

Также в Минздраве отметили, что всего за 2016-2017 годы Росздравнадзором были забракованы две серии двух торговых наименований лекарственных препаратов производства РУП "Белмедпрепараты" и 14 серий семи торговых наименований лекарственных препаратов производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов".