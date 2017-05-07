Циала Кантария: мы гордимся вкладом нашей семьи в победу над фашизмом

ТБИЛИСИ, 7 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Имена Героев Советского Союза Мелитона Варламовича Кантария (1920-1993) и Михаила Алексеевича Егорова (1923-1975) хорошо известны: в ночь на 1 мая 1945 года они водрузили в Берлине Знамя Победы над рейхстагом. Автору этих строк в 1978-1993 годах несколько раз довелось общаться с Мелитоном Кантария. Его дочь Циала Мелитоновна Кантария в последние 20 лет вместе с сыном Тенгизом и дочерью Нанули живет в Греции, но часто приезжает в Тбилиси, навещает родных, а также могилу отца в городе Джвари Цаленджихского района на западе Грузии. Циала Мелитоновна намерена вместе с сыном и его семьей вернуться из Афин в Тбилиси на постоянное место жительства.

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Она рассказала, что Михаил Егоров часто приезжал в Грузию в 1960-х - начале 1970-х годов. "Я хорошо помню Михаила Алексеевича, помню, как тепло встречали люди моего отца и его друга - Героя. Мой отец Мелитон очень тяжело пережил смерть своего боевого товарища и с горечью говорил о том, что Михаил Алексеевич остался жив во время штурма рейхстага и так трагически погиб в родной Смоленской области в аварии", - сказала Циала Мелитоновна. Она отметила, что "несколько десятилетий поддерживает дружеские отношения с проживающей в Смоленской области Ириной Михайловной Егоровой (дочь), руководителем мемориального Дома-музея Михаила Егорова". "Родные Мелитона Кантария, племянники, внуки, правнуки дорожат дружбой, которая связывала моего отца с Михаилом Егоровым", - подчеркнула Циала, которой в июне исполнится 71 год.

Она родилась 4 июня 1946 года в селе Агубедия Очамчирского района. "Меня с детства называли "настоящей дочерью" Героя Советского Союза. Дело в том, что мои братья Резо и Шота родились (в 1939 и 1942 гг.) до того, как папа стал Героем Советского Союза, поэтому я была в особом почете и в семье, и среди близких", - призналась Циала. Она рассказала, что "хорошо помнит, как в 1960-х годах к ним домой, в село Агубедия, несколько раз приезжал и маршал Георгий Константинович Жуков (1896-1974). "Помню, как маршал Жуков сказал папе: "Мелитон, поступай в военную академию в Москве, станешь генералом. А отец ему отвечал: "Я уже свое отвоевал, я люблю село, дом, уже поздно мне идти учиться в академию".

Дочь Героя Советского Союза сообщила, что ее отец "не очень любил рассказывать о днях штурма рейхстага". "Во-первых, ему тяжело и больно было вспоминать о тех боях, переживаниях, потерях однополчан, во-вторых, все об этом его часто спрашивали и он очень от этого уставал, хотя всегда рассказывал и гордился теми солдатами и офицерами, которые вместе с ним воевали и внесли свой вклад в победу над фашизмом", - сказала Циала.

Она сообщила, что один из братьев Мелитона - Алеша также воевал на фронте, еще двое его братьев - Амбако и Шалва были тогда детьми. "Они с сестрами и отцом Варламом трудились в тылу и чем могли помогали фронту", - сказала Циала. "Мой дед Варлам Николаевич Кантария был участником Первой мировой войны, воевал в армии царской России, был ранен, получил тогда ордена. В период Великой Отечественной войны отец по возрасту уже не мог воевать, он активно участвовал в снабжении фронта продовольствием и вооружением в период битвы за Кавказ, был награжден медалью "За оборону Кавказа", он скончался в 1964 году, - рассказала она. - Мы гордимся тем, что фактически все члены нашей семьи внесли свой посильный вклад в победу над фашизмом, одни воевали на фронтах, другие трудились в тылу".

Дочь Героя признательна за то, что в мае 2015 года в городе Джвари, где родился и вырос ее отец и где он был похоронен в начале января 1994 года, установлен его бюст. Он находится во дворе средней школы, которая носит имя Героя. В мае прошлого года в одном из парков Тбилиси был установлен еще один бюст Кантария. Циала сказала, что "Мелитон Варламович был очень скромным человеком и при жизни всегда был против того, чтобы ему ставили памятники". Инициатива установления монумента в Тбилиси принадлежала ряду грузинских ветеранских организаций, инициатива была одобрена мэрией и министерством культуры страны.

Женщина призналась, что "всю жизнь желала попасть в Берлин, к рейхстагу, где в 1945 году Мелитон Кантария и Михаил Егоров водрузили Знамя Победы". "В последние годы несколько раз была возможность поехать в Берлин, но из-за ряда обстоятельств объективного и субъективного характера это не произошло. Думаю, что не уйду из этой жизни, пока не побываю в Берлине и не возложу там цветы в память о погибших воинах", - сказала дочь Героя. Она попросила поздравить с наступающим Днем Победы над фашизмом всех участников Великой Отечественной войны, членов их семей, всех тех, кто ценит и помнит эту победу.