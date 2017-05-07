В Минске открылась экспозиция, посвященная взятию Рейхстага

МИНСК, 7 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Экспозиция, посвященная взятию Рейхстага в 1945 году, открылась в Государственном музее военной истории Белоруссии ко Дню Победы.

Центральным экспонатом является штурмовое знамя, водруженное над Рейхстагом 30 апреля 1945 года воинами 50-й гвардейской Сталинской дважды Краснознаменной дивизии, ордена Суворова. Известно, что таких штурмовых флагов всего было изготовлено девять штук. Они были переданы воинским частям, которые готовились штурмовать главное здание третьего Рейха.

"Штурмовой стяг был водружен не над куполом, а над одним из подъездов, рядом со знаменами других частей и соединений", - рассказал директор музея Сергей Азаронок. Знамя долгое время хранилось в музейных фондах, а позже перешло в экспозицию Государственного музея военной истории. По словам Азаронка, сотрудники музея готовятся подавать документы на присвоение знамени статуса историко-культурного наследия.

Флаг помещен в капсулу и установлен на подиуме, крепится он на брусчатке, частично взятой из Берлина. На фоне знамени демонстрируются кадры документальной хроники взятия Рейхстага и фотоколлаж парада Победы в Москве 1945 года. Под ним расположены несколько поверженных немецких штандартов, а также осколки боевых снарядов.

Одновременно в музее открылась и экспозиция "Помним. Гордимся!". Сотрудники учреждения культуры отмечают, что особенностью данного проекта является его "народный характер". На выставке представлены не только предметы, экспонаты из музейных фондов, но и семейные реликвии военных лет, которые передали ветераны войны, их дети, внуки и правнуки. Вскоре данная передвижная экспозиция будет показана в белорусском павильоне на ВДНХ в Москве и в МГУ на Воробьевых горах.

В апреле 1945 года по решению политотдела 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, первой оказавшейся в центре Берлина, из простого красного материала было изготовлено девять штурмовых флагов по количеству дивизий, которые входили в состав армии. Знамена были изготовлены по образцу государственного флага СССР из немецкого материала, взятого в одной из лавок Берлина. Звезда, серп и молот наносились от руки и через трафарет.

В ночь на 22 апреля штурмовые знамена были вручены представителям стрелковых дивизий, в их числе штурмовой стяг, водруженный на крыше Рейхстага, ставший Знаменем Победы.