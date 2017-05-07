"Бессмертный полк" вновь прошел по улицам Вашингтона

ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Около 200 человек, несмотря на дождливую погоду, пришли в субботу в центр Вашингтона к Белому дому, чтобы принять участие в ставшей здесь уже традиционной акции "Бессмертный полк".

Сбор участников был намечен на 15:30 (22:30 мск), но к этому времени на месте уже находилось около 100 человек. Кто-то позаботился о табличке с фотографией и именем своих участвовавших в войне родственников заранее, иные же готовили их прямо там. Примерно в 16:00 (23:00 мск) колонна под звуки баяна и песни военных лет выдвинулась от резиденции президента США к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле - главном проспекте страны.

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"В прошлый раз мы все готовили буквально за две недели. В этом году я поняла, что музыка - это очень важно, поэтому музыки будет много. Так как в этом году у нас больше людей, для нас перекроют часть 17-й улицы, когда мы пойдем", - сказала корр. ТАСС организатор марша в Вашингтоне Екатерина Хилл незадолго до начала шествия.

Участники двигались по своему маршруту, распевая "Катюшу", "Смуглянку" и "Синий платочек". За безопасностью тщательно следили полицейские патрули. Колонну возглавил Леонид Александрович Ермаков - ветеран, пехотинец 3-го Белорусского фронта, который участвовал в марше и год назад. Кульминацией шествия стал импровизированный концерт. В заключение участники акции возложили цветы на северной стороне мемориала, посвященной войне в Европе.

"Мы были прекрасными союзниками"

За колонной с большим интересом наблюдали прохожие. В этот раз объяснить суть акции им могли их сограждане - среди участников марша было заметное число американцев, которые пришли с портретами своих родных.

"Я в молодости служил в Загребе, в Югославии (ныне Хорватия - прим. ТАСС), в составе американских сухопутных войск. Там был российский полковник Попов, он немного научил меня русскому", - рассказал ТАСС Роберт Митрочак, который также пришел в субботу, чтобы пройти вместе с "Бессмертным полком". "Я сегодня здесь, потому что "Бессмертный полк" - это очень хорошая идея. Мы стали забывать, какими прекрасными союзниками мы были, как доверяли друг другу, объединились и вместе сделали одно дело", - считает он.

Память - самое главное

Тех выходцев из России, которые собрались у Белого дома, вопрос о том, почему они решили поддержать акцию, вызывал удивление. "А разве можно иначе? Мы пришли сюда, чтобы вспомнить, передать эту память своим детям", - такой ответ давали практически все участники. Как и в прошлом году - это были как и пожилые люди, так и молодежь.

Американцы же в свою очередь подчеркивают - в США должны иметь представление о той решающей роли, которую Советский Союз сыграл в борьбе с фашизмом. "Думаю, многие жители моей страны безразличны к тому, что происходит за ее границами. Но ведь сколько советских солдат погибло! Война шла на их территории, они пережили гораздо большее", - признал в разговоре с корр. ТАСС Хэл Вэнл, чей отец служил в Европе.

В составе "Бессмертного полка" шли и те, чьи близкие воевали на Тихом океане. Так, американец Майкл Мур пришел с фотографией своего отца Дасти Андерсона, рейнджера, кавалера Бронзовой звезды, который занимался поиском плененных соотечественников.

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в Томске в 2007 году. В рамках этой акции участники несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествие проводится в День Победы в России и других странах, в сентябре 2015 года было зарегистрировано общественное движение "Бессмертный полк России". В 2016 году в акции приняли участие порядка 16 млн жителей России, а также потомки фронтовиков более чем в 50 странах мира.