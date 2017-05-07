В Молдавии начались торжества, посвященные Дню Победы

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КИШИНЕВ, 7 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Празднование Дня Победы началось в Молдавии с выставки военной техники национальной армии на центральной площади столицы. Одним из первых ее посетителей стал президент страны и верховный главнокомандующий вооруженными силами Игорь Додон с супругой Галиной и двумя сыновьями.
На площади установлена сцена, которую украшает орден Отечественной войны и поздравительная надпись "С днем Великой Победы", и на которой пройдет праздничный концерт с участием молдавских и российских исполнителей. Праздник завершится салютом, который, по словам организаторов, будет самым масштабным в истории Кишинева и продлится около 15 минут.
"Никто и ничто не заставит нас забыть великий подвиг наших дедов и прадедов, избавивших мир от фашизма! Мы помним и гордимся! Молдавия 9 мая будет отмечать День Победы, несмотря на попытки отдельных политиков устраивать недостойные политические игры вокруг святого праздника!" - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС. Он отметил, что "абсолютное большинство людей в Молдавии считает День Победы святым праздником".
Лидер Молдавии рассказал, что 9 мая проведет в Москве, куда отправится с супругой и средним сыном Богданом. "Я получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить праздничные мероприятия на Красной площади. Почти 15 лет президенты Молдавии не приезжали в этот день в Москву, поэтому я решил поехать", - сказал Додон, который в прежние годы 9 мая вместе с ветеранами традиционно возглавлял многотысячный марш по улицам Кишинева к мемориалу воинской славы.
"Уже много лет на этот марш, а также акцию "Бессмертный полк" в Кишиневе и других городах Молдавии выходят десятки тысяч людей, причем делают это по зову сердца. В этом году мы приготовили нашим ветеранам сюрприз - 7 мая на центральной площади в Кишиневе для них будут петь российские исполнители - (Александр) Маршал и группа "Любэ", - рассказал Додон. Он выразил сожаление, что вместе с ним в Москву не поедет группа ветеранов, как это планировалось ранее.
"Мы хотели сделать для них такой подарок. Но родственники попросили не рисковать из соображений состояния здоровья - всем им за 90 лет", - отметил президент, добавив, что сегодня на площади вручит высшую награду - "Орден Республики" 15 ветеранам.
В годы Второй мировой войны около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в республике проживает около 1,5 тысячи участников войны.