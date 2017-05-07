В Молдавии перезахоронили останки красноармейцев, погибших при освобождении республики

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КИШИНЕВ, 7 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Обнаруженные поисковиками останки 13 красноармейцев, погибших в боях за освобождение Молдавии от фашизма в 1944 году, перезахоронили в республике. В торжественной церемонии приняли участие президент страны Игорь Додон, депутаты парламента и российские дипломаты.
"Сегодня эти красноармейцы обрели последний приют среди своих товарищей. К сожалению, мы не знаем их имен, но наш долг отдать им дань уважения, потому что мы все в неоплатном долгу перед ними. Мы обязаны помнить и чтить совершенный ими подвиг и передавать эту память будущим поколениям", - сказал президент.
Как рассказал глава "Русского историко-патриотического клуба" Алексей Петрович, останки военнослужащих были найдены в ходе поисковых работ в период с 2016 по 2017 год. "Их имен нам установить не далось, но мы точно знаем, что это красноармейцы, погибшие в боях в 1944 году", - отметил он.
Церемония перезахоронения состоялась на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", где советским солдатам отдали все воинские почести и отслужили поминальную службу. Затем они были упокоены на прилегающем к мемориалу солдатском кладбище.
Летом 1944 года в этом районе проходили ожесточенные бои в рамках Ясско-Кишиневской операции. Она началась с форсирования реки Днестр и захвата узкой полосы земли у села Шерпены, что позволило сковать на этом участке крупные силы противника, в то время как основной удар пришелся на другой участок фронта. В результате этого наступления была освобождена Молдавия, выведена из войны Румыния, разгромлены основные вражеские силы группы армий "Южная Украина" и освобождена Измаильская область Украины.