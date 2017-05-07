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Останки более 1 тыс. красноармейцев захоронили на мемориальном кладбище в Ржеве

Общество
7 мая, 17:19 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 7, мая. /ТАСС

Останки воинов были подняты во время международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт"

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ТВЕРЬ, 7 мая. /ТАСС/. Останки более 1 тыс. красноармейцев захоронили на мемориальном кладбище "Парк мира и примирения" в Ржеве. Останки воинов были подняты во время международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт" и в ходе поисков в прошлые годы на территории Ржевского района, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В ходе закрытия поискового лагеря на мемориальном кладбище прошла церемония захоронения останков советских воинов. Похоронены останки более 1 тыс. солдат и офицеров. В том числе, около 200 останков, обнаруженных участниками экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в 2017 году", - сказали в пресс-службе.

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По последним данным, всего за две недели работы экспедиции в Ржевском районе подняты останки более 300 красноармейцев. Установлены имена воинов из Тверской, Новосибирской, Свердловской, Орловской областей, Республики Татарстан и других регионов, а также Украины. Экспедиция дала старт проведению в Тверской области региональной Вахты памяти, которая продлится до октября.

"Мы отдаем дань памяти нашим героям. На ржевской земле они приняли на себя один из самых тяжелых ударов фашистской армии. Советские воины проявили несокрушимую силу духа и мужество. Они стояли насмерть, погибали, но не сдавались", - отметил в ходе церемонии губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как сообщалось ранее, в экспедиции приняли участие около 700 поисковиков из России и других стран.

Немецко-фашистские войска вторглись в Тверскую (ранее Калининскую) область спустя десять дней после начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года они оккупировали 38 из 69 районов области. По данным правительства области, за 28 лет поисковой деятельности на территории региона найдены и перезахоронены останки более 55 тыс. погибших воинов, установлено свыше 4,6 тыс. имен.

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