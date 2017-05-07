В Тверской области построят масштабный мемориал в память о погибших в годы войны

ТВЕРЬ, 7 мая. /ТАСС/. Масштабный мемориал в честь советских воинов - героев Великой Отечественной войны построят в Ржевском районе Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Создание комплекса обсудили сегодня на совещании по теме увековечения памяти погибших в Ржевской битве, проведенное губернатором Игорем Руденя. Необходимо создать рабочую группу, провести необходимые консультации и выработать концептуальную идею мемориального комплекса", - сказали в пресс-службе.

С инициативой возведения мемориала выступили госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, чей отец воевал на Калининском фронте, и представители Российского военно-исторического общества. В качестве примера Рапота привел комплекс памяти героев и жертв Первой мировой войны в белорусском городе Сморгонь, идея участниками совещания была поддержана.

Место, где будет располагаться новый мемориал, будет обсуждаться. Одно из предложений - начать строительство в Ржевском районе в 2018 году, когда муниципалитет будет отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Финансирование проекта будет осуществлено за счет бюджетных средств и при участии граждан.

"Это должно стать объединяющей акцией. Важно сделать сопричастными всех, кто чувствует порыв к этому", - считает Рапота.

Немецко-фашистские войска вторглись в Тверскую (ранее Калининскую) область спустя десять дней после начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года они оккупировали 38 из 69 районов области. На ржевскую землю обрушились самые тяжелые удары фашистской армии. По данным правительства области, за 28 лет поисковой деятельности на территории региона найдены и перезахоронены останки более 55 тыс. погибших воинов, установлено свыше 4,6 тыс. имен.