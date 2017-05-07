Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация ЕЕК и еврейских организаций РФ почтила память узников и освободителей Освенцима

Общество
7 мая, 18:07 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 7, мая. /ТАСС

Организатором акции "Марш жизни" выступил главный раввинат России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 7 мая. /ТАСС/. Делегация Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) и еврейских организаций России приняла участие в акции "Марш жизни" на территории мемориала в концлагере "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) в Польше. В рамках акции молодежная делегация еврейской общины из России, насчитывающая около 1 тыс. человек из 45 городов страны, посетила комплекс бывшего нацистского концлагеря - в память о трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны и в знак признательности за подвиг Красной Армии, освободившей Европу и десятки тысяч заключенных концлагерей - Освенцима, Майданека и других. Поездка приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

СПЕЦПРОЕКТ

#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России

Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

"Находясь здесь сегодня, мы еще больше чувствуем наш долг не только почтить память 6 млн невинных жертв, но и не забывать, что именно Красная Армия освободила Аушвиц-Биркенау и внесла наибольший вклад в освобождение лагерей смерти и прекращение массового уничтожения людей в десятках стран Европы", - обратился к собравшимся президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. "Наш долг не забывать подвиг тех, кто, не жалея своей жизни, спасал наш народ, - подчеркнул он. - Мы, как евреи, до конца времен должны и будем помнить их великое дело".

"Ваше поколение живет во времена широкого доступа к информации об исторических фактах, - добавил глава ЕЕК, обращаясь к еврейской молодежи из России. - Но чрезвычайно важно усвоение вами и вашими ровесниками также и морально-этических ценностей". По его словам, знания о событиях прошлого должны "правильно восприниматься". Тогда историческая память будет передаваться из поколения в поколение, что поможет предотвратить новые катастрофы, убежден Кантор.

Затем делегация ЕЕК и еврейских организаций России зажгла свечи в память о погибших узниках и солдатах-освободителях. Также члены делегации встретились в Освенциме с Батшевой Фридман, пережившей Холокост бывшей узницей концлагеря, которая рассказала молодежи о своем личном опыте человека, которому удалось выжить в нечеловеческих условиях концлагеря, и ее сыном Яковом Фридманом, профессором физики и математики Иерусалимского политехнического института "Махон Лев".

Организатором акции "Марш жизни" выступил главный раввинат России, она прошла под патронатом и при поддержке ЕЕК, а также главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Россия Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Участники акции памяти "Бессмертный полк", Нью-Йорк, 7 мая
13
От Кувейта до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" идет по всему миру
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
2
СМИ: Макрон лидирует на избирательных участках за пределами Франции
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
В Киеве начались торжества по случаю открытия "Евровидения - 2017"
5
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в Ираке
6
Басурин: пять боевиков убиты в ходе стычки нацбатальона "Азов" с наемниками
7
Забракованные препараты из Белоруссии изъяты из обращения
Темы дня
Загрузка...
Реклама