Делегация ЕЕК и еврейских организаций РФ почтила память узников и освободителей Освенцима

ВАРШАВА, 7 мая. /ТАСС/. Делегация Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) и еврейских организаций России приняла участие в акции "Марш жизни" на территории мемориала в концлагере "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) в Польше. В рамках акции молодежная делегация еврейской общины из России, насчитывающая около 1 тыс. человек из 45 городов страны, посетила комплекс бывшего нацистского концлагеря - в память о трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны и в знак признательности за подвиг Красной Армии, освободившей Европу и десятки тысяч заключенных концлагерей - Освенцима, Майданека и других. Поездка приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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"Находясь здесь сегодня, мы еще больше чувствуем наш долг не только почтить память 6 млн невинных жертв, но и не забывать, что именно Красная Армия освободила Аушвиц-Биркенау и внесла наибольший вклад в освобождение лагерей смерти и прекращение массового уничтожения людей в десятках стран Европы", - обратился к собравшимся президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. "Наш долг не забывать подвиг тех, кто, не жалея своей жизни, спасал наш народ, - подчеркнул он. - Мы, как евреи, до конца времен должны и будем помнить их великое дело".

"Ваше поколение живет во времена широкого доступа к информации об исторических фактах, - добавил глава ЕЕК, обращаясь к еврейской молодежи из России. - Но чрезвычайно важно усвоение вами и вашими ровесниками также и морально-этических ценностей". По его словам, знания о событиях прошлого должны "правильно восприниматься". Тогда историческая память будет передаваться из поколения в поколение, что поможет предотвратить новые катастрофы, убежден Кантор.

Затем делегация ЕЕК и еврейских организаций России зажгла свечи в память о погибших узниках и солдатах-освободителях. Также члены делегации встретились в Освенциме с Батшевой Фридман, пережившей Холокост бывшей узницей концлагеря, которая рассказала молодежи о своем личном опыте человека, которому удалось выжить в нечеловеческих условиях концлагеря, и ее сыном Яковом Фридманом, профессором физики и математики Иерусалимского политехнического института "Махон Лев".

Организатором акции "Марш жизни" выступил главный раввинат России, она прошла под патронатом и при поддержке ЕЕК, а также главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе.