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Памятник жертвам Холокоста открыли в приднестровском городе Дубоссары

Общество
7 мая, 18:36 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Монумент представляет собой фигуру молящегося в ритуальном платке

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ТИРАСПОЛЬ, 7 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Память жертв Холокоста увековечили в приднестровском городе Дубоссары, где в 1941 году фашисты расстреляли около 18 тыс. человек. Памятник, представляющий собой фигуру молящегося в ритуальном платке, установлен на месте казни, на которую специально созданный отряд эсэсовцев сгонял женщин, стариков и детей из Бессарабии, Приднестровья и юга Украины.

"9 Мая - это не только праздник Победы, это праздник памяти прежде всего и поминание тех, кто не дожил до этого светлого дня. Не только тех, кто погиб на фронте, но и расстрелян в данном месте", - заявил в ходе церемонии открытия монумента президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

Преступления фашистов

В годы Второй мировой войны оккупированная Молдавия, а также часть территорий Украины между реками Днестр и Южный Буг, куда входило Приднестровье, были переданы Германией под управление союзным войскам Румынии. По данным историков, за годы войны здесь было убито и депортировано, по разным оценкам, до 300 тыс. евреев, а также представителей других национальностей, просоветских граждан и военнопленных. В 2005 году под давлением международной общественности Румыния принесла извинения за эти преступления.

"В годы войны погромы, грабежи и массовые убийства евреев произошли в Кишиневе, Кагуле, Бельцах, Единцах, Оргееве, Бричанах, Котовске и ряде других городов и сел. К сожалению, кроме румынских военных в них принимали участие и добровольцы из числа местного населения", - рассказал в своей статье бывший постоянный представитель Молдавии в ООН и Совете Европы, историк Алексей Тулбуре. Он выразил сожаление, что эти факты предпочитали замалчивать.

В последнее время ситуация стала меняться - парламент Молдавии в 2016 году одобрил Декларацию о признании Окончательного доклада Международной комиссии под председательством Эли Визель об изучении Холокоста. Депутаты постановили, что 27 января отныне будет отмечаться в стране как Национальный день памяти жертв этой трагедии.

Двойные стандарты

Тем не менее выступающие за объединение с Румынией молдавские политики и историки предпочитают замалчивать преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками. Это отразилось и на преподавании в школах, где новые учебники истории фактически оправдывали политику румынского оккупационного режима на молдавской земле.

"В них ничего не говорится об осуждении фактического убийства сотен тысяч евреев здесь и на левом берегу Днестра, других преступлениях румынских оккупантов", - уточнил ТАСС председатель Ассоциации историков и социологов Молдавии, доктор истории Сергей Назария. Он выразил сожаление, что такую позицию поддерживает ряд политиков в Молдавии.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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