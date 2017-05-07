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Проект ЖИТЬ запустил акцию #БессмертныйПолкОнлайн

Общество
7 мая, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

В рамках проекта все желающие смогут принять участие в движении "Бессмертный полк" - даже те, кто по каким-то причинам не смог присоединиться к шествию в своих городах

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Они живы, пока мы их помним! #ЖИТЬ ко Дню Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Проект ЖИТЬ запустил акцию #БессмертныйПолкОнлайн, в рамках которой все желающие смогут принять участие в движении "Бессмертный полк" - даже те, кто по каким-то причинам не смог присоединиться к шествию в своих городах, запланированному на День Победы 9 мая.

Как сообщили организаторы, каждый пользователь может сделать ролик про своего ветерана, для этого нужно загрузить фотографию на сайте проекта, указать фамилию, имя, отчество ветерана и свою электронную почту. На указанный адрес электронной почты пользователь получит ссылку на готовый ролик.

За первые сутки акции пользователи создали уже более чем 2,5 тыс. роликов в память о подвиге ветеранов, которые отстояли мир.

Также ко Дню Победы проект ЖИТЬ выпустил социальный ролик, благодаря которому каждый может посмотреть на День Победы глазами ветерана.

Проект ЖИТЬ стартовал 28 октября 2016 года. В рамках акции предполагается проведение интернет-флешмоба, участники которого смогут рассказать о своем опыте преодоления трудностей, поделиться фотографиями и видеороликами на сайте ЖИТЬ.рф и в группах проекта в социальных сетях.

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