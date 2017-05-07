В Кишиневе чествовать ветеранов войны на главную площадь вышли десятки тысяч человек

КИШИНЕВ, 7 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Более 40 тысяч человек пришли на главную площадь молдавской столицы, чтобы поздравить с Днем Победы приехавших из разных уголков страны ветеранов. В их честь здесь состоялся концерт с участием группы "Любэ" и Александра Маршала, который исполнил песню, посвященную погибшим на молдавской земле советским воинам.

"Я сегодня принял участие в перезахоронении останков красноармейцев на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" на Днестре, где воевал в штрафном батальоне друг моего деда. В память о нем и о погибших на молдавской земле героях я сочинил эту песню. Благодаря этим людям мы сегодня живем, растим детей и радуемся жизни", - сказал Маршал. Праздник завершился салютом, который, по словам организаторов, был самым масштабным в истории Кишинева и продлился около 15 минут.

СПЕЦПРОЕКТ #СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

Праздничные мероприятия начались здесь с раннего утра с выставки военной техники, которую организовал президент страны и верховный главнокомандующий вооруженными силами Игорь Додон. В честь праздника глава государства удостоил высшей награды "Ордена республики" 15 ветеранов.

"Никто и ничто не заставит нас забыть великий подвиг наших дедов и прадедов, избавивших мир от фашизма. Мы помним и гордимся. Молдавия 9 мая будет отмечать День Победы, несмотря на попытки отдельных лживых политиков устраивать недостойные политические игры вокруг святого праздника," - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

Лидер республики рассказал, что 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина проведет в Москве, куда отправится с супругой Галиной и одним из сыновей.

По разным оценкам, в рядах Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 18 стали Героями Советского Союза. День Победы в Молдавии традиционно отмечается на территории всей страны - в Кишиневе и других населенных пунктах сотни тысяч людей приходят к мемориалам, чтобы почтить память погибших солдат.