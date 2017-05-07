В Кишиневе чествовать ветеранов войны на главную площадь вышли десятки тысяч человек

Мать летчика Ярошенко умерла от сердечного приступаОбщество 7 мая, 20:11
"Арсенал" прервал 25-матчевую беспроигрышную серию МЮ в чемпионате АнглииСпорт 7 мая, 20:03
Сборная Франции обыграла команду Финляндии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 7 мая, 19:45
Сборная США разгромила команду Дании на чемпионате мира по хоккеюСпорт 7 мая, 19:34
Россиянин Лесун стал 10-м на этапе Кубка мира по современному пятиборьюСпорт 7 мая, 19:15
Менеджер сборной Италии: поражение от сборной России на ЧМ по хоккею связано с усталостьюСпорт 7 мая, 19:12
Фазель: окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 будет принято в июлеСпорт 7 мая, 19:02
"Газпром" начал строительство участка газопровода "Турецкий поток" в Черном мореЭкономика и бизнес 7 мая, 18:58
Решение о дальнейшем участии хоккеиста сборной Швеции Линдхольма в ЧМ будет принято 8 маяСпорт 7 мая, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 7 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Более 40 тысяч человек пришли на главную площадь молдавской столицы, чтобы поздравить с Днем Победы приехавших из разных уголков страны ветеранов. В их честь здесь состоялся концерт с участием группы "Любэ" и Александра Маршала, который исполнил песню, посвященную погибшим на молдавской земле советским воинам.
"Я сегодня принял участие в перезахоронении останков красноармейцев на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" на Днестре, где воевал в штрафном батальоне друг моего деда. В память о нем и о погибших на молдавской земле героях я сочинил эту песню. Благодаря этим людям мы сегодня живем, растим детей и радуемся жизни", - сказал Маршал. Праздник завершился салютом, который, по словам организаторов, был самым масштабным в истории Кишинева и продлился около 15 минут.
Праздничные мероприятия начались здесь с раннего утра с выставки военной техники, которую организовал президент страны и верховный главнокомандующий вооруженными силами Игорь Додон. В честь праздника глава государства удостоил высшей награды "Ордена республики" 15 ветеранов.
"Никто и ничто не заставит нас забыть великий подвиг наших дедов и прадедов, избавивших мир от фашизма. Мы помним и гордимся. Молдавия 9 мая будет отмечать День Победы, несмотря на попытки отдельных лживых политиков устраивать недостойные политические игры вокруг святого праздника," - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.
Лидер республики рассказал, что 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина проведет в Москве, куда отправится с супругой Галиной и одним из сыновей.
По разным оценкам, в рядах Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 18 стали Героями Советского Союза. День Победы в Молдавии традиционно отмечается на территории всей страны - в Кишиневе и других населенных пунктах сотни тысяч людей приходят к мемориалам, чтобы почтить память погибших солдат.