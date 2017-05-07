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Акция новосибирских альпинистов в горах пройдет без участия детей

Общество
7 мая, 20:32 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 7, мая. /ТАСС

Безопасность похода будут обеспечивать девять инструкторов от Федерации альпинизма и восемь спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС РФ

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 мая. /ТАСС/. Массовое восхождение 8 мая на одну из вершин в ущелье Актру в Республике Алтай для проведения акции "Бессмертный полк", которое запланировала федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области, пройдет без участия детей. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"Восхождение совершат около 70 человек. В шествии планировалось участие воспитанников военно-патриотического центра "Зенит", но впоследствии организаторы отменили это решение и совершат восхождение без подростков", - сказали в пресс-службе.

Безопасность похода будут обеспечивать девять инструкторов от Федерации альпинизма и восемь спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России. В ведомстве отметили, что массовое восхождение состоится, несмотря на предупреждения о лавинной опасности в данном районе из-за большого количества снега и продолжающихся осадков.

Ранее руководители МЧС по Республике Алтай назвали саму идею восхождения с участием детей и людей, которые впервые будут в горах, рискованной. Спасатели отметили, что организаторы акции не проинформировали их о своих намерениях и не зарегистрировались в Алтайском поисково- спасательном отряде, а трех инструкторов по альпинизму, привлеченных к акции, недостаточно. Региональное руководство ГУ МЧС России обратилось в правоохранительные органы и к губернатору Новосибирской области с просьбой разобраться в ситуации.

В МЧС отмечают, что трагические случаи в ущелье Актру были уже в этом году - 31 марта там погиб турист из Кемеровской области, а в 2016 году там погибла группа из четырех опытных альпинистов.

Получить комментарий самих представителей альпинистской организации пока не удалось, так как. они находятся на сборах с 28 апреля в горах вне зоны действия мобильной связи. Однако один из организаторов акции альпинист Глеб Соколов разместил официальное заявление на профессиональном портале, опровергнув заявление МЧС об опасности мероприятия. Он сообщил, что массовое восхождение 9 мая проходит не первый год, а гора Юбилейная (3403 м) - одна из простейших и безопасных в районе.

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