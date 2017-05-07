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В Оттаве прошел парад канадских ветеранов в честь 72-летия окончания битвы за Атлантику

Общество
7 мая, 21:25 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

В шествии приняли участие более 30 ветеранов

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ОТТАВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Парад ветеранов Второй мировой войны прошел 7 мая в Оттаве в ознаменование 72-й годовщины окончания битвы за Атлантику, в которой Канада принимала активное участие. Как передает ТАСС, понаблюдать за шествием в центре города собрались порядка тысячи человек.

Перед парадом у Национального военного мемориала состоялась церемония возложения венков и цветов, память погибших почтили минутой молчания. "Битва за Атлантику - одно из главных противостояний Второй мировой войны. 72 года назад Канада мобилизовала все силы и средства, мы не забудем наших героев", - заявил один из представителей канадского Министерства национальной обороны.

В церемонии также принял участие посол России в Канаде Александр Дарчиев, военный атташе Игорь Старков, другие официальные представители российской дипмиссии и один из ветеранов Великой Отечественной войны, который сейчас проживает в Оттаве. "Есть традиция приглашать на такие церемонии дипломатов из стран-участниц антигитлеровской коалиции. Сегодня здесь также были, в частности, представители Великобритании, Австралии, Нидерландов", - сообщил ТАСС советник российского посольства Андрей Леденев.

В самом шествии приняли участие немногим более 30 ветеранов. Торжественным строем они прошли мимо Национального военного мемориала под аплодисменты собравшихся зрителей.

По данным Министерства национальной обороны, с 1939 по 1945 годы в Битве за Атлантику канадские потери составили 2210 человек и 33 корабля. За это время канадцам удалось уничтожить 33 немецкие подводные лодки и 42 корабля. "Всего за время войны канадский флот сопроводил в Атлантике более 25 тыс. судов, которые доставили в Европу порядка 182 тыс. тонн грузов", - добавили в Минобороны.

В Канаде принято вспоминать соотечественников, погибших в Битве за Атлантику, в первое воскресенье мая. Всего в течение Второй мировой войны 1,1 млн граждан Канады прошли военную службу. Из них более 45 тыс. погибли и свыше 54 тыс. были ранены.

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