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Участники автопробега по Флориде в честь Дня Победы преодолели около половины пути

Общество
7 мая, 22:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Участники автопробега достигли города Таллахасси

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НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Участники автопробега "Эстафета памяти-2017" по американскому штату Флорида в честь Дня Победы достигли города Таллахасси. Об этом сообщил ТАСС организатор акции - директор Русско-американского общественного центра Орландо Михаил Фарфел.

"Колонну автопробега встретила русскоязычная община", - отметил он. "Только что здесь закончился "Бессмертный полк" и состоялось возложение венков к мемориалу, посвященному Второй мировой войне", - рассказал Фарфел. По его словам, участие в мероприятиях приняли около 70 человек, многие из них прибыли из соседних городов.

"Далее мы двинемся в Джексонвилл, Палм-Кости и Майами", - указал директор центра. По его словам, участники пробега будут раздавать георгиевские ленточки, однако новых акций "Бессмертный полков" далее по маршруту уже не будет. В Таллахасси колонна из 10 автомобилей пробудет еще несколько часов.

Участники автопробега по Флориде, организованного Русско-американским общественным центром, выдвинулись в пятницу из Орландо, они уже побывали в городах Сент-Питерсберг и Ларго. Пробег завершится в Майами 9 мая концертом, на него приглашены 18 ветеранов. Общая протяженность маршрута составляет почти 2 тыс. км.

Как сообщил ранее Фарфел, в пятницу в Орландо более 100 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", в том числе три советских ветерана Великой Отечественной войны.

Русско-американский общественный центр Флориды в 2015 году провел продолжавшийся около недели автопробег, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию встречи советских и американских войск на Эльбе. Автомобильная колонна тогда преодолела путь примерно в 3,2 тыс. км, проследовав, в частности, через штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, Вирджиния, а также столичный округ Колумбия.

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