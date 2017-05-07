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В Ленобласти открыт после реставрации Мемориал памяти погибших в битве за Ленинград воинов

Общество
7 мая, 22:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, мая. /ТАСС

На мемориале "Березовая аллея" захоронены более 14 тысяч солдат

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Мемориал "Березовая аллея", на котором захоронены более 14 тысяч солдат, погибших в битве за Ленинград в 1941-44 гг, торжественно открыт после реставрации в городе Любань в Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны здесь проходили ожесточенные бои, в том числе Любанская операция - попытка деблокады Ленинграда в январе-апреле 1942 года, в ходе которой погибли более 95 тысяч красноармейцев.

"На мемориале около 40 стел с памятными плитами, и сегодня на одной из них открыта новая надпись с именем киргизского красноармейца Нурудина Тентиева. Поклониться его памяти впервые смогла приехать семья - дочь, племянник и внучка, которые разыскивали его могилу более 70 лет", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Ленобласти.

Розыск длиной в 73 года

Нурудин Тентиев скончался от ран в госпитале в 1943 году, его родным сообщили, что его последний бой был под деревней Малиновка в Ленинградской области, но найти его могилу они не могли более 70 лет. Помогли в этом сотрудники областного Дома дружбы и поисковики Тосненского района области, на территории которого находится Любань, которым удалось установить место захоронения киргизского солдата только год назад.

Родственники, прибывшие в Любань при содействии "Кыргызского общества блокадников Ленинграда", передали в местный Музей боевой славы личные вещи красноармейца Тентиева, его документы, фотографии. Музей, действующий в Любанской средней школе, - одна из первых в области экспозиций, посвященных памяти солдат разных национальностей, ранее он принял в дар семейные реликвии, связанные с памятью захороненных здесь красноармейцев из Удмуртии, Белоруссии, Казахстана, Грузии и Армении,

Страна на защите Ленинграда

Участниками Ленинградской битвы, одного из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны, продолжавшегося с июля 1941 по июнь 1944-го, были люди 150 национальностей. В память о них в День Победы в составе "Бессмертного полка" по Невскому пройдет Национальный батальон из представителей более 30 национально-культурных объединений, автономий, землячеств и казачьих обществ города. Национальный батальон пройдет по Петербургу уже в третий раз, его участники будут одеты в национальные костюмы, его девиз - "Мы победили, потому что были вместе!".

В петербургском комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики рассказали, что главная идея этого батальона - "напомнить о том, что Победа была достигнута объединенными усилиями представителей всех национальностей бывшего Советского Союза".

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