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"Ельцин Центр" извинился перед европейскими музеями за высказывание Михалкова

Общество
7 мая, 23:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, мая. /ТАСС
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Президентский центр им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург), получивший 6 мая награду престижного конкурса "Европейский музей года" (EMYA), извинился перед европейскими музеями за высказывание режиссера Никиты Михалкова, в котором он сравнил полученную "Ельцин Центром" премию с наградой от вермахта.

"Я абсолютно не удивлен, что "Ельцин Центр" получил премию имени Кеннета Хадсона (основателя премии "Европейский музей года" - прим. ТАСС). Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от вермахта", - передает слова Михалкова радиостанция "Говорит Москва".

В центре отметили, что кинорежиссер "по сути позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес "Ельцин Центра", но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении 40 лет побеждали в этом конкурсе".

"Это (награда EMYA - прим. ТАСС) такое же важнейшее событие для музейщиков, как для кинематографистов - вручение Оскара в Лос-Анжелесе, Каннский кинофестиваль или кинофестиваль в Венеции. Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам", - говорится в заявлении "Ельцин Центра". "Участники конкурса, а также все наши коллеги по музейной работе, могут быть уверены: большинство граждан нашей страны относятся к их просветительской миссии с огромным уважением", - отмечается в документе.

Там отметили, что за 40 лет существования конкурса его победителями и номинантами в разные годы становились Музей интернационального Красного Креста в Женеве, Музей истории польских евреев "Полин", Олимпийский музей в Лозанне, Музей "Титаника" в Белфасте, Музей европейских и средиземноморских цивилизаций в Марселе, Музей мировых культур в Кельне, Музей этнографии в Женеве, Шотландский музей транспорта в Глазго. "Вместе с музеем Бориса Ельцина в 2017 году главные награды получили Этнографический музей в Женеве, Музей истории города Лейрия в Португалии, Мемориальный центр работорговли и рабства в Гваделупе, департамент Франции", - добавили в "Ельцин Центре".

Музей первого президента России Бориса Ельцина стал лауреатом престижной премии "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Этот приз впервые был присужден российскому музею.

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Дискуссия вокруг "Ельцин Центра"

Глава Союза кинематографистов Никита Михалков 9 декабря на парламентских слушаниях в Совете Федерации озвучил свою резко негативную оценку программ располагающегося в Екатеринбурге "Ельцин Центра", сказав, что "в центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей". Поводом для его критики стал, в частности, транслирующийся в комплексе ролик об истории России. Позднее в официальном заявлении, которое распространил "Ельцин Центр", вдова первого президента РФ Наина Ельцина назвала заявление режиссера "ложью и оскорблениями".

17 декабря Михалков побывал в "Ельцин Центре", по итогам посещения он назвал его "грандиозным явлением", но высказал сожаление, что не был там раньше, иначе говорил бы о центре "еще жестче". Позже Наина Ельцина заявила, что глубоко возмущена негативными высказываниями режиссера о деятельности центра. Вдова первого президента России отметила, что "Ельцин Центр" создавал большой коллектив умных, ярких, талантливых людей, искренне желающих донести правду о 1990-х годах.

"Ельцин Центр" был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге, он создан на основании закона "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", который был принят в 2008 году. Ядром "Ельцин Центра" является Музей первого президента России, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

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